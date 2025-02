Catania, Toscano: “Vittoria del gruppo, bravi a non accontentarci”

- Pubblicità -

Il Catania vince al Veneziani e batte la capolista Monopoli per 2-1. Le reti di De Paoli al 2′ e Ierardi al 86′ hanno realizzato le reti che hanno regalato tre punti importanti per morale e classifica dei rossazzurri. Di seguito le parole rilasciate in sala stampa da parte di Mimmo Toscano, allenatore dei siciliani.

Toscano: “Decisiva la spinta dei tifosi del Catania. Cerchiamo continuità di risultati”

“Quella di oggi è la vittoria del gruppo, soprattutto vista l’emergenza importante con la quale siamo arrivati a Monopoli. Siamo stati bravi a non accontentarci del risultato ed è stato premiato l’atteggiamento avuto sin dal primo minuto volto alla vittoria. Vittoria che non è maturata oggi sul campo ma è stata costruita in settimana, dal martedì successivo dopo la sconfitta di Cerignola. Corallo? Oggi l’atteggiamento corale della squadra ha esaltato il singolo.”

Commenta così Mimmo Toscano in sala stampa nel post-gara di Monopoli–Catania: “Classifica? Stiamo lavorando ogni giorno sulla ricerca di continuità nei risultati. Quando vuoi cambiare identità si vivono alcuni momenti complicati, fa parte dei gioco. La partita di oggi ci è servita per acquisire la consapevolezza necessaria per ambire a qualcosa in più. Lo dimostra il fatto che siamo stati in grado di giocarcela a testa alta in casa della capolista. Tifosi? Oggi è stata decisiva la loro spinta e credo che loro abbiano gioito con noi. È la giusta ricompensa soprattutto dopo lo scivolone di Cerignola e li ringrazio per essere accorsi numerosi anche qui a Monopoli”