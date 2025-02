Monopoli-Catania 1-2: le pagelle rossazzurre

- Pubblicità -

Il Catania ritrova il sorriso e torna a vincere anche in trasferta: Monopoli battuto 2-1. Tra i rossazzurri a segno De Paoli al 2′ e Ierardi al 86′, per i biancoverdi in gol Grandolfo al 52′. Padroni di casa che poi sono rimasti in 10 all’88’ con il rosso diretto a De Risio. Di seguito le pagelle rossazzurre.

Le pagelle rossazzurre: De Paoli gol all’esordio col Catania, Corallo grande impatto

DINI 6,5: Sul gol subito è ingannato dal tiro-cross di Bruschi sul palo, ma compie una super parata su De Risio al 72′ che salva il risultato.

IERARDI 7: Segna la seconda rete stagionale al 86′ regalando tre punti d’oro ai rossazzurri. Da rivedere però sull’azione del primo gol derivato da una sua uscita.

DEL FABRO 6,5: Prestazione autorevole del centrale ex Cagliari che contiene Grandolfo, capocannoniere del Monopoli ed evita parecchi guai.

ALLEGRETTO 6,5: Le prende tutte di testa il neo-acquisto rossazzurro e tiene bene posizione e difesa. Una prestazione di livello.

(dal 79′) GEGA S.V.

GUGLIELMOTTI 6,5: Uno dei migliori in campo per gamba e ritmo sulla fascia. E’ una spina nel fianco per il Monopoli a livello offensivo.

DI TACCHIO 7: Da quando è rientrato l’ex Ascoli il centrocampo del Catania ha dinamicità, leadership e gamba. Se il Catania ha vinto le partite contro Giugliano e Monopoli è senza dubbio anche e soprattutto merito del suo ritorno in campo.

DE ROSE 6: Dà tanto in campo a livello di sacrificio, ma spesso pecca di precisione e sembrava meno in palla rispetto alle ultime uscite.

RAIMO 5,5: Va in grande difficoltà nel primo tempo per la forte pressione di Greco che gli provoca una ammonizione che rischia di compromettere la sua gara e quella della squadra.

(dal 46′) ANASTASIO 6+: Da rivedere a livello difensivo dove pecca in tante marcature, ma offensivamente dai suoi piedi partono tanti palloni sui piazzati molto pericolosi. Non è un caso che da un suo angolo arriva il 2-1 di Ierardi.

JIMENEZ 6,5: Prende tanti pestoni dagli avversari ma trova tanti palloni giocabili per i compagni, poi nel finale di gara si spegne e va in calo fisico.

INGLESE 6+: Da qualche giornata va in confusione davanti al portiere, ma aiuta moltissimo la costruzione di gioco del Catania e trova tanti palloni giocabili.

DE PAOLI 7: Lavora molto di fisico e cerca di sfondare centralmente la difesa del Monopoli. Trova al 2′ il primo gol in rossazzurro che motiva il Catania in un ottimo primo tempo.

(dal 68′) CORALLO 7: Terza presenza in campionato e gioca più di un quarto di partita di livello dando velocità e gamba all’attacco. Sbaglia il possibile gol del 2-1 ma avvia tante azioni di ripartenza.

TOSCANO 7: Una boccata d’ossigeno questa vittoria. Serviva per il morale e per una classifica che si sta facendo sempre più corta. Una vittoria di carattere che DEVE essere accompagnata necessariamente da un’altra vittoria domenica contro la Casertana. Serve continuità per piazzarsi al meglio in zona playoff.