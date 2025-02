Catania, lavori in corso per il rilancio dell’impianto Palanesima

- Pubblicità -

Procedono a ritmo sostenuto i lavori per la riqualificazione del Palasport di Nesima, detto Palanesima, il grande impianto sportivo coperto di via Filippo Eredia, vandalizzato e abbandonato per anni. L’intervento, avviato lo scorso luglio su iniziativa del sindaco Trantino e dell’assessore Parisi, mira a restituire alla città una struttura strategica per lo sport e gli eventi.

Un recente sopralluogo della Quinta Commissione Consiliare Lavori Pubblici, presieduta da Angelo Scuderi, si è svolto nel cantiere al confine con la zona Lineri di Misterbianco, alla presenza dell’assessore Sergio Parisi e dei consiglieri comunali. L’incontro è servito a fare il punto sull’avanzamento dei lavori già eseguiti e sul cronoprogramma degli interventi previsti fino alla primavera del 2026, termine fissato per la conclusione .

Per quasi trent’anni, il Palanesima è stato simbolo delle opere incompiute: previsto per le Universiadi del 1997, non è quasi mai stato utilizzato. Tuttavia, nonostante vandalismi e furti, le strutture portanti dell’edificio, tra cui copertura, pareti perimetrali e tribune con una capienza di oltre 4.500 spettatori, sono rimaste integre.

L’azienda esecutrice dei lavori, aggiudicati dal Comune di Catania con una base d’asta di 14 milioni di euro, ha già installato una grande gru all’interno della struttura per realizzare gli interventi previsti dal progetto. Le opere comprendono la sistemazione e l’impermeabilizzazione del tetto, la posa di nuove grate e parapetti in ferro, il rifacimento delle pavimentazioni, la sostituzione degli infissi interni ed esterni, il ripristino dei servizi igienici e degli spogliatoi completamente devastati, oltre all’installazione di nuovi impianti di illuminazione, climatizzazione, elettrici, antincendio e idrico-sanitari.

“Nei primi mesi di apertura del cantiere – ha spiegato l’assessore Parisi – ci siamo concentrati sulla bonifica dell’area, rimuovendo oltre 140 tonnellate di materiale inerte e rifiuti di ogni genere. Questo passaggio era indispensabile per mettere in sicurezza il cantiere e avviare i lavori a pieno ritmo. Oggi possiamo affermare con certezza che il Palanesima non sarà più un’incompiuta: gli interventi in corso lo trasformeranno in un centro polifunzionale capace di ospitare sia attività sportive che eventi culturali, in una posizione strategica per la mobilità cittadina”.

Il progetto di riqualificazione prevede anche il rifacimento delle pavimentazioni, dei rivestimenti, degli arredi, dei bagni e degli impianti tecnologici. L’obiettivo è rendere l’impianto un punto di riferimento non solo per le attività sportive indoor – incluso il tennis e le competizioni internazionali – ma anche per eventi culturali come concerti, spettacoli, mostre e convegni, grazie a un parterre di oltre 70 metri di lunghezza e quasi 40 di larghezza.

“Valutiamo molto positivamente lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione del Palanesima – ha dichiarato il presidente della Commissione Consiliare Lavori Pubblici, Angelo Scuderi, presente con i consiglieri comunali Zarbo, Trovato, G. Bonaccorsi e Manara. – La vicinanza alla stazione della metropolitana rende questa struttura strategica per la città. L’Amministrazione ha fatto benissimo a investire nel recupero di questo impianto. Nei prossimi giorni, con l’assessore Parisi, effettueremo un altro sopralluogo nel parcheggio Sanzio con l’annessa area a verde per stabilire la data della completa consegna delle opere”.

I lavori del Palanesima si inseriscono in un più ampio progetto di rigenerazione e completamento del complesso polifunzionale della zona, che comprende anche la piscina olimpionica, un campo di calcio regolamentare e vaste aree di parcheggio per automobili e moto.

“Già quattro anni fa, con l’allora sindaco Pogliese, avevamo immaginato questo percorso di recupero – ha ricordato l’assessore Parisi – e oggi, grazie al sostegno del sindaco Trantino, stiamo finalmente portando a compimento questo progetto. Non era pensabile lasciare il Palanesima in quelle condizioni: adesso, invece, sarà un centro di riferimento per lo sport, l’arte e la cultura a Catania. Realizzeremo anche un percorso ciclopedonale per connettere direttamente il grande parcheggio di Nesima con il Palasport”.