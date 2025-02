Menopausa, una nuova primavera per la coppia 

- Pubblicità -



A Catania la presentazione del libro della Dott.ssa Elisa Caruso

La menopausa non è un tabù, ma una fase naturale della vita di ogni donna. Un momento di trasformazione e cambiamento, ma anche un’opportunità per riscoprirsi e rafforzare il legame di coppia. Questo è il tema centrale del libro Cambiare insieme – Guida di coppia alla menopausadella Dott.ssa Elisa Caruso, presentato ieri presso Ap Studio di Catania.

- Pubblicità -

L’evento, moderato dalla giornalista Sarah Donzuso, ha visto la partecipazione straordinaria di Beppe Convertini, che ha contribuito al dibattito sottolineando l’importanza del dialogo e della consapevolezza nell’affrontare i cambiamenti di coppia.

A offrire ulteriori spunti di riflessione sono state anche la dottoressa Carmen Di Dio, chinesiologa e posturologa, e la nutrizionista Novella Malerba.

Cambiare insieme, edito da Ponte Alle Grazie, si pone come una guida indispensabile per affrontare la menopausa con maggiore serenità, sia dal punto di vista individuale che relazionale. Attraverso informazioni aggiornate, suggerimenti pratici e un supporto psicologico mirato, il libro accompagna le donne in un percorso di consapevolezza e accettazione del proprio corpo in evoluzione.

La Dott.ssa Elisa Caruso, una delle ginecologhe più seguite in Italia, invita le donne a vivere la menopausa con serenità, senza timori o reticenze: “È una naturale evoluzione dell’esistenza, un momento di crescita da condividere con il partner per rafforzare la relazione di coppia”.

Il volume raccoglie testimonianze dirette, approfondimenti scientifici e consigli pratici, con l’obiettivo di rompere stereotipi e promuovere una visione positiva di questa fase della vita. Non solo un libro per le donne, ma anche per gli uomini, affinché possano comprendere meglio i cambiamenti delle proprie compagne e sostenerle con empatia e complicità.

La presentazione ha registrato un’ampia partecipazione, confermando quanto il tema della menopausa sia ancora poco discusso, ma profondamente sentito. Il libro, disponibile in tutte le librerie d’Italia, ha già suscitato grande interesse, segno evidente della necessità di un dialogo aperto e senza tabù su un argomento che riguarda milioni di donne e le loro relazioni.