FenImprese apre una nuova sede a Catania

“FenImprese apre le porte della sua nuova sede catanese il 18 febbraio, con un evento al Palazzo della Cultura dalle 16:30 alle 19:00. In programma, eventi, conferenze e incontri con relatori qualificati, per offrire a imprenditori, professionisti e aziende una finestra sul mondo del lavoro e l’opportunità di entrare in una rete in crescita.” “Formarsi non è fermarsi” con questo motto Marina Turco, Direttore e Amministratore unico di Formazione Catania, nonché Presidente FenImpreseCatania (Federazione Nazionale Imprese, Industria, Sanità, Turismo), si impegna, ancora una volta, per contrastare la dispersione scolastica, azzerando la distanza tra il mondo del lavoro ed il tessuto imprenditoriale.

Attraverso il suo operato, con il progetto FenImprese, la Presidente Turco intende creare una rete di contatti, creando uno sportello di consulenti e professionisti di settore, per combattere il delicato tema dell’abbandono scolastico, coinvolgendo così, con la sua attività, tutti gli stakeholder, ovvero coloro che hanno un interesse in questa sfida: dagli investitori ai dipendenti, dai clienti ai fornitori.

Una community di educatori, formatori, studi associati, assistenti sociali, consorzi, cooperativi ed ancora pro-loco, che offre servizi di qualità a favore della collettività, promuovendo l’eccellenza professionale nello sviluppo delle competenze nell’ambito della formazione. Una rete a maglia larga che entra sempre più, a far parte di tavoli di lavoro importanti, favorendo un maggiore sviluppo del territorio siciliano per seguire in sinergia l’ imprenditore e chi vuole fare impresa.

Parteciperanno all’incontro il Presidente nazionale FenImprese Dott. Vincenzo Mancuso, il coordinatore nazionale Dott. Simone Razionale, la Dott.ssa Marina Turco.