“Gli oltre 13.000 lavoratori della più grande azienda di microelettronica presente in Italia, meritano risposte immediate e concrete. È necessario fare ogni sforzo istituzionale, anche istituendo un tavolo tecnico, per salvaguardare il sito produttivo di STMicroelectronics di Catania ed impedire che eventuali colpe o negligenze del management possano ricadere sui dipendenti”. Così Ersilia Saverino parlamentare regionale del Partito democratico ed il capogruppo Michele Catanzaro intervengono sulla grave crisi che ha colpito l’azienda.



“Il governo nazionale aveva annunciato investimenti per il rilancio della società di semiconduttori – prosegue Saverino – ora invece al silenzio delle istituzioni fa eco la notizia di un piano di ristrutturazione aziendale che si annuncia come l’anticamera di tagli inaccettabili. Oggi in commissione Attività Produttive all’Ars avremmo voluto avviare un confronto con i rappresentanti della governance aziendale che, invece, hanno disertato la riunione. STMicroelectronics è un asset strategico per l’Italia e per la Sicilia. E’ importante – continua – che la Regione siciliana agisca al più presto sul governo nazionale per la convocazione del tavolo tecnico sulla questione StMicroelectronics chiesto dalle organizzazioni sindacali. E’ un problema che ci tocca da vicino – conclude la parlamentare Pd – tenuto conto che l’eventuale ridimensionamento della sede catanese sarebbe un colpo mortale per le speranze di crescita della nostra economia e dei livelli occupazionali”

