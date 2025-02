- Pubblicità -

Anche il Distretto Lions 108 Yb Sicilia si appresta a lasciare un segno nell’evento Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025 e lo fa nel concreto organizzando la Conferenza d’Inverno proprio nella Città che quest’anno si fregia dell’importante quanto oneroso titolo.

Ospiti nella splendida location del Teatro Pirandello e dell’Hotel della Valle, i Lions provenienti da tutta l’isola si incontreranno per la consueta reunion, durante la quale saranno valutati i traguardi finora raggiunti e le nuove sfide da intraprendere. L’occasione consentirà, inoltre, di approfondire tematiche rilevanti per il territorio anche grazie all’ausilio di illustri relatori.

Ampio spazio sarà poi concesso ai soci e allo scambio di esperienze e idee intraprese nello spirito della mission lionistica del We Serve e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal tema “La mia impronta per la crescita di Lions International”.

La Conferenza avrà inizio venerdì 14 febbraio alle 15 nelle sale dell’Hotel della Valle ed il primo appuntamento è con la consulta dei Past Governatori cui seguirà il Terzo Gabinetto distrettuale mentre, in serata, è prevista la partecipazione allo spettacolo pro LCIF (Lions Clubs International Foundation) di Gianfranco Jannuzzo in scena al Teatro Pirandello.

Sabato 15 febbraio, alle 9,30, i lavori della Cerimonia di apertura saranno preceduti dalla suggestiva sfilata delle bandiere cui faranno seguito i saluti del Presidente Lions Club Agrigento Host Nancy Arena, il benvenuto del Governatore Mario Palmisciano e le relazioni del Tesoriere distrettuale Antonio Gaeta, del Segretario distrettuale Salvatore Furnari.

Da segnalare, in particolare, la firma del protocollo d’intesa tra il Comune di Agrigento e il Distretto Lions 108 Yb e la conferenza: “AGRIGENTO CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2025” durante la quale relazioneranno il Sindaco di Agrigento, dott. Francesco Miccichè; il Presidente del Comitato Distrettuale Lions “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”, Cav. Emanuele Farruggia; il Presidente della zona 26 Agrigento e Professore di Sociologia all’Università di Messina, Prof. Francesco Pira; la Presidente della X Circoscrizione, Prof.ssa Simona Iannicelli, Archeologa e Docente di Lettere; il Direttore Generale della Fondazione “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”, Dott. Roberto Albergoni; il Direttore dell’Ufficio beni culturali e pastorale del turismo Arcidiocesi di Agrigento, Don Giuseppe Pontillo; il Presidente della Fondazione Teatro “Luigi Pirandello”, Avv. Alessandro Patti; il Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, Arch. Roberto Sciarratta.

Nel pomeriggio i lavori riprenderanno alle 14,30 con la firma del protocollo d’intesa tra la Croce Rossa regionale e il Distretto Lions 108 Yb e la premiazione dei vincitori del service “Un Poster per la Pace”. Uno spazio sarà dedicato al tema della vista – che contraddistingue Lions International – con testimonianza sulla donazione di cani guida e donazione bastone elettronico per non vedenti. A conclusione parola ai soci che vorranno raccontare la loro esperienza sul tema”: La mia “impronta” per la crescita di Lions International e gli interventi conclusivi delle autorità lionistiche.

L’iniziativa terminerà domenica 16 febbraio dopo la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa ”Madonna delle Grazie” di Agrigento.

Ancora una volta Lions International – la più grande associazione umanitaria del mondo fondata nel 1917 – scende a fianco delle Istituzioni facendo proprie le prerogative dei principi della sussidiarietà per incidere nel territorio a beneficio esclusivo della crescita socio-culturale della collettività.