Darwin Day: Una giornata per ricordare la nascita di Charles Darwin, il celebre naturalista e teorico dell’evoluzione, che risale al 12 febbraio 1809. In questa occasione, nelle scuole e nelle università di tutto il mondo vengono evidenziati i contributi scientifici di Darwin, in particolare la sua teoria dell’evoluzione tramite selezione naturale, che ha rivoluzionato la nostra comprensione della biologia e della natura, nell’ambito di conferenze, dibattiti, eventi educativi e attività scientifiche per promuovere il pensiero scientifico, il razionalismo e l’educazione scientifica, per sensibilizzare i cittadini e soprattutto i giovani sull’importanza della ricerca nella società.



Il Darwin Day, insomma, è un’occasione per riflettere sull’importanza della scienza nella comprensione del mondo e nella formazione di una visione razionale e critica della realtà. Come ogni anno, Catania partecipa alla ricorrenza, con un “caffè scientifico” organizzato nel pomeriggio di venerdì 14 febbraio dall’Accademia Gioenia nella propria sede di Palazzotto Biscari, in via Etnea 29, anticipato dalle aperture straordinarie dei musei di Zoologia e di Paleontologia dell’Università, mercoledì scorso, e dell’Orto botanico (giovedì).



L’incontro si aprirà alle 16 con i saluti del presidente dell’Accademia Gioenia, Daniele F. Condorelli. Interverranno poi la professoressa Bianca Maria Lombardo, docente di Evoluzione biologica, con “Influenze culturali ed esperienze alla base del pensiero di Darwin”, e la professoressa Antonietta Rosso, docente di Paleontologia e Paleoecologia, responsabile scientifico del Museo di Paleontologia sul tema “I fossili nella Teoria di Darwin sull’evoluzione”. Le due relatrici dell’incontro promosso in occasione del Darwin Day saranno moderate dal prof. Giorgio Sabella, responsabile scientifico del Museo di Zoologia di Unict.