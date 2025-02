- Pubblicità -

Recensioni di libri, riflessioni insieme agli autori delle opere, divulgazione culturale e informazione. Questo e molto altro nella nostra rubrica “Libriamoci”.

Nella puntata presentata oggi, registrata a Palermo, presentiamo l’ultimo libro di Elio Sanfilippo, “C’era una volta la DC. Una Storia tra chiesa, popolo, mafia”, pubblicato da Navarra Editore.

L’autore in gioventù è stato segretario della federazione del PCI – quando Pio La Torre era segretario regionale -, e componente del Comitato Centrale fino al suo scioglimento. È stato anche presidente regionale della Lega delle cooperative e vice presidente con delega ai problemi del Mezzogiorno.

Tra le sue pubblicazioni più recenti ricordo: “Perché è stato ucciso Pio La Torre”, “Mafia e Coop Rosse. Misteri, intrighi e depistaggi” scritti con l’avvocato penalista Nino Caleca, “Mafia senza onore” realizzato insieme a Maurizio Scaglione e “Il Grande abbaglio”, edito da Navarra Editore.

Elio Sanfilippo in questa sua ultima fatica letteraria oltre a ricordare che la storia dell’Italia, e della Sicilia in particolare, si intreccia con quella della democrazia cristiana, risponde ad un importante quesito.



Come mai il partito di Sturzo, De Gasperi Moro, Mattarella e dei tanti parroci che hanno lottato contro la mafia viene ancora oggi presentato come un cumulo di nefandezze, corruzione e mafia; trascurando il fatto che nella cosiddetta prima Repubblica ha avuto un ruolo di primissimo piano?

Affronta il ruolo della Chiesa nella lotta contro la mafia negli anni cinquanta, in un periodo in cui era diretta dal cardinale Ruffini. Si sofferma sul ruolo avuto da parte alcuni uomini nuovi della democrazia cristiana dell’Isola come Leoluca Orlando e il compianto Rino Nicolosi, che guidò la Regione Siciliana in anni cruciali.

Dice la sua, infine, su alcuni omicidi eclatanti che hanno segnato la storia d’Italia: da quello dell’onorevole Piersanti Mattarella a quello dell’onorevole Salvo Lima e di Michele Reina, segretario provinciale della DC di Palermo e capo gruppo in consiglio comunale.

Per questi, e numerosi altri temi e spunti di riflessione suscitati dal libro “C’era una volta la DC” di Elio Sanfilippo, non ci resta che darvi appuntamento a questa sera alle ore 20.00 con la nostra prima visione trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!