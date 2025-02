Passaggio di Mirenda in Forza Italia? La smentita del consigliere della Nuova DC

- Pubblicità -

Mirenda: “Non c’è stato mai alcun approccio o incontro e nemmeno l’intenzione di avvicinarmi questo partito”

Da qualche giorno stanno circolando alcune voci riguardo un presunto avvicinamento del consigliere di “Noi Democratici – Nuova DC”, Maurizio Mirenda, all’onorevole Nicola D’Agostino e dunque al partito di centro-destra “Forza Italia”.

Il consigliere comunale di Catania tiene a smentire queste voci e a precisare:

«La mia permanenza nella DC non è assolutamente in bilico. Ho sposato con convinzione il progetto della Nuova DC e non intendo assolutamente venire meno alle mie scelte. Sono, anzi, rammaricato che in giro si dica che sia vicino alla corrente Forza Italia – della quale condivido assolutamente i valori – ma preciso che non c’è stato mai alcun approccio o incontro e nemmeno l’intenzione di avvicinarmi questo partito. Pur apprezzando l’onorevole D’Agostino, non è mia intenzione effettuare questo passaggio nella maniera più categorica perché mi riconosco fortemente nell’area centrista di “Noi Democratici – Nuova DC”».