All’Ist. Don Bosco di Catania prende il via il nuovo liceo con opzione calcistica per formare i professionisti dello sport

- Pubblicità -

L’Istituto San Francesco di Sales di Catania amplia la sua offerta didattica e annuncia l’inizio di un innovativo indirizzo di studi che coniuga formazione economico-sociale e sportiva, con un focus particolare sul mondo del calcio.



La presentazione del nuovo percorso formativo “Liceo Economico Sociale con opzione calcistico” è avvenuta nella mattinata di ieri, giovedì 13 febbraio, presso l’Auditorium dell’Istituto scolastico salesiano, alla presenza di numerose figure del mondo dello sport, delle istituzioni e dell’istruzione.

Gli obiettivi del corso

La nuova proposta didattica mira a fornire competenze utili per chi aspira a lavorare nel settore calcistico, non solo come atleta, ma anche in ruoli manageriali, organizzativi e comunicativi.

- Pubblicità -

Questo percorso nasce dall’attenzione sempre maggiore verso le nuove esigenze di formazione dei giovani, anche sulla base di quelle che sono le nuove dinamiche economiche e sociali del nostro territorio.

Come ci spiega anche don Enzo Timpano, preside dell’Istituto scolastico: “Questo nuovo indirizzo scolastico rappresenta la volontà di aprire nuove strade e nuovi scenari a tanti ragazzi che ci hanno fatto capire i loro sogni e il loro desiderio di far parte del mondo dello sport”

Il corso di studi unirà scienze umane e apprendimento linguistico (inglese e spagnolo), e vedrà la presenza simultanea di materie come Diritto ed Economia ed Educazione Motoria – Calcio, con lezioni/allenamento che si svolgeranno per 6 ore a settimana nel biennio, per poi diventare 4 ore settimanali nei restanti 3 anni di studi.

Tutto questo rappresenta un concetto di “educazione attuale e moderno”, come ha saputo spiegarci l’avv. Enzo Ingrassia – Presidente Associazione Catania Rossazzurra.

Un ponte tra istruzione e sport

Per capire come questo progetto rappresenti anche un passo avanti nell’integrazione tra istruzione e sport, offrendo agli studenti una preparazione completa (teorica e pratica), per poter aspirare ad una carriera nel mondo del calcio e dello sport in generale possiamo andare ad ascoltare le parole di Sandro Morgana, Presidente della FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) Sicilia; il quale ha richiamato l’importanza di conoscere temi legati alla giustizia sportiva e al diritto sportivo.

A far da eco a queste dichiarazioni anche le riflessioni dell’Amministratore Delegato (AD) del Catania FC Vincenzo Grella, il quale ha ripercorso parte della sua vita scolastica passata, esortando i giovani aspiranti calciatori a non trascurare gli studi e “a migliorarsi tramite gli studi”

I valori dello sport applicati alla vita di tutti i giorni

A sottolineare l’importanza dei valori che lo sport può trasmettere sono arrivate anche le parole dei primo cittadino di Catania Enrico Trantino; il quale, durante il suo intervento, ha anche ricordato l’umiltà e la perseveranza del campione di tennis italiano Jannik Sinner, spesso protagonista di gesti di altruismo e solidarietà nei confronti degli avversari.

Dopo aver parlato di come il Rugby, e anche il Calcio se approcciato correttamente, possano ispirare i giovani ad un corretto modello di comportamento ha anche spiegato ai nostri microfoni come il Comune di Catania intende sostenere iniziative come quella portata avanti dall’Istituto Don Bosco.