Palermo, 14/02/2025 – Le cooperative Cantine sociali aderenti a Confcooperative Sicilia, che rappresentano un fatturato pari a 140 milioni di euro e 40.000 soci conferitori, riuniti a Palermo chiedono al Governo regionale interventi tempestivi ed inderogabili per il comparto, a cominciare da provvedimenti contro la siccità ed i cambiamenti climatici.



Alla riunione erano presenti il Presidente Gaetano Mancini, il Responsabile vitivinicolo ed export di Confcooperative Antonello Ciambriello ed i tecnici di Agrirete Service di Fedagri Pesca nazionale.



Durante la riunione relativa alla questione delle cantine sociali il Presidente di Confcooperative Sicilia Gaetano Mancini ha tracciato il percorso per ottimizzare i prodotti del territorio, conciliando la tradizione con l’innovazione, e mettendo a disposizione per tale scopo tutta l’organizzazione.

“Istituiremo un tavolo tecnico tra specialisti delle cantine -annuncia il presidente Mancini – che, con la guida dell’organizzazione, possano predisporre proposte alla Regione e a tal fine chiediamo un incontro urgente al Governo, e su queste basi ci confronteremo con altre organizzazioni per creare sinergie utili alle cantine”.

