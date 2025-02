Iniziativa aperta a tutti i bambini con disabilità che avranno la possibilità di essere coinvolti in un laboratorio di pittura immersi nella Natura. La preside Graziella Messina: “Unire le forze per un mondo più inclusivo”

- Pubblicità -

Arte, natura e solidarietà: un connubio perfetto nel nome dell’inclusività. È questo lo spirito che animerà la giornata speciale “Un cuore per la Disabilità” in programma domenica 16 febbraio a partire dalle 10.30 presso Atelier nel Bosco, polo per l’Infanzia con sede a Catania in via del Roveto n. 7.

L’iniziativa sarà aperta a tutti i bambini con disabilità, i quali avranno la possibilità di essere coinvolti in un laboratorio di pittura immersi nella Natura. Potranno così vivere un’esperienza unica per esprimere la loro creatività in un contesto magico e inclusivo.

- Pubblicità -

Insieme ad Atelier nel Bosco, protagonista di questa iniziativa dedicata all’amore e all’accoglienza sarà Rete Italiana Disabili che oggi conta oltre 2000 sostenitori e che dal 2020 ha avviato oltre 20 progetti di integrazione sociale a supporto delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

“Una iniziativa – spiega la preside di Atelier nel Bosco, Graziella Messina – che rappresenta un’occasione per creare insieme un mondo più accogliente e senza muri. Una giornata che è figlia del progetto di inclusione sociale che la nostra Scuola ha lanciato qualche settimana fa e che consiste nell’offrire assistenza gratuita a tutti i bambini con disabilità dai 0 ai 6 anni. Non vogliamo fermarci qui, il nostro percorso prosegue sulla strada verso la sensibilizzazione e l’educazione alla diversità. Una strada molto lunga e piena di ostacoli ma noi abbiamo le idee chiare su come percorrerla”.

“In occasione del fine settimana che accoglie anche la festa di San Valentino – commenta la referente regionale Sicilia di Rete Italiana Disabili, Roberta Reitano – vogliamo celebrare l’amore nella sua totalità per far comprendere quanto sia importante amare chi è diverso da noi perché la bellezza di ognuno sta proprio nella sua straordinaria unicità”.