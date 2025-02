- Pubblicità -

Il Sindaco di Catania, Avv. Enrico Trantino ieri mattina, venerdì 14 febbraio, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Servizi S.C.M.C.. Il nuovo CdA è guidato dal Presidente Avv. Giacomo Bellavia, ex presidente di Amts e manager di comprovata esperienza aziendale, dal Dott. Salvatore Indovino, indicato anche Vicepresidente, e dalla Dott.ssa Marina Modaudo.

Il nuovo CdA ha condiviso con il Sindaco le priorità strategiche della società partecipata della Città Metropolitana di Catania, con un focus su:

- Pubblicità -

• Rinnovo del contratto di servizio, essenziale per definire il quadro operativo futuro;

• Nuovo piano industriale, volto a garantire efficienza e innovazione;

• Potenziamento dei servizi per le scuole e la viabilità, elementi cruciali per la sicurezza e la crescita del territorio.

Il Sindaco di Catania Enrico Trantino ha chiesto impegno e massima attenzione per un rilancio concreto della S.C.M.C ritenendo il ruolo futuro del Cda decisivo per lo sviluppo dell’azienda a beneficio dell’intero territorio provinciale e il miglioramento consistente della qualità dei servizi che la SCMC saprà rendere per la Città Metropolitana di Catania.

SCMC rappresenta e può diventare ancora di più uno strumento aziendale strategico per la Città Metropolitana, con un ruolo chiave non solo nei settori della manutenzione stradale e delle infrastrutture. Il nuovo CdA si è detto già pronto a supportare l’ente con un’azione concreta e operativa, promuovendo un sistema manutentivo più efficiente e una visione di sviluppo sostenibile.

Le dichiarazioni del nuovo CdA di S.C.M.C Catania

Avv. Giacomo Bellavia, Presidente SCMC:

“L’Azienda Speciale ‘Servizi Città Metropolitana di Catania’, ovvero S.C.M.C, può diventare un operatore strategico nel nostro territorio, grazie alle sue competenze e alle potenzialità ancora inespresse. Il nostro impegno sarà rivolto alla valorizzazione del personale, agli investimenti e all’efficientamento dei processi produttivi, sempre in sinergia con la Città Metropolitana. Ringrazio il Sindaco metropolitano, Avv. Enrico Trantino, per la fiducia accordatami e per il dialogo costruttivo che porteremo avanti.”

Dott. Salvatore Indovino, Vicepresidente SCM:

“Sono onorato per questo incarico e grato per la fiducia ricevuta. Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono, ma con impegno e collaborazione possiamo raggiungere risultati significativi. Lavoreremo per restituire entusiasmo e orgoglio a chi ogni giorno contribuisce al futuro di questa azienda.”

Dott.ssa Marina Modaudo, Componente CdA:

“Ringrazio il Sindaco Metropolitano per questa opportunità. Mi impegnerò fin da subito, insieme al CdA, per attuare il percorso di rinnovamento e rilancio aziendale, con l’obiettivo di migliorare i servizi per il territorio.”

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, consapevole delle immediate criticità che dovrà affrontare a tutela da subito degli stipendi dei lavoratori, si è detto pronto ad affrontare questa nuova fase con determinazione e nell’ottica di una gestione orientata ai bisogni dei lavoratori e della comunità.

Potrebbe interessarti anche il seguente articolo ⬇️