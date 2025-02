Verso Catania-Casertana: le probabili formazioni

- Pubblicità -

Domani alle 17.30 appuntamento importante per il Catania di Mimmo Toscano che al Massimino attende la Casertana di Massimo Pavanel. L’allenatore rossazzurro l’ha definita “la gara più importante della stagione” perché potrebbe dare continuità alla vittoria ottenuta a Monopoli. Però, gli etnei devono fare ancora i conti con l’infermeria con il rientro del solo Farroni. Tornano disponibili dalla squalifica Frisenna e Quaini.

Catania, ritornano disponibili Frisenna e Quaini: ballottaggio De Paoli-Corallo in avanti

Il Catania vuole centrare la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo il successo di Monopoli. Toscano, quindi, è probabile che farà affidamento agli stessi uomini di Monopoli, con l’unico dubbio del possibile rientro di Quaini in una difesa che ha tenuto botta la scorsa gara con ottime prestazioni di Ierardi, Del Fabro e Allegretto. Fasce confermate a Guglielmotti e Anastasio, con Raimo pronto a subentrare nella ripresa.

A centrocampo solo conferme per De Rose e Di Tacchio, perni fondamentali in queste settimane per il Catania. In avanti si contano parecchie assenze tra cui quelle di Montalto, Stoppa e Lunetta. L’apporto importante e determinante di Clarence Corallo a Monopoli sta inducendo Toscano ad un ballottaggio con il neo-acquisto De Paoli, già in gol domenica dopo soli due minuti. Pochi dubbi su porta e punta con Dini e Inglese confermati titolarissimi, oltre al “diez” Kaleb Jimenez mina vagante sulla trequarti.

Catania-Casertana: le probabili formazioni

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Del Fabro/Quaini, Allegretto; Guglielmotti, Di Tacchio, De Rose, Anastasio; Jimenez, De Paoli/Corallo, Inglese. A disposizione: Farroni, Butano, Forti, Raimo, Celli, Gega, Allegra, Luperini, Frisenna. Allenatore: Domenico Toscano

Indisponibili: Sturaro, Bethers, Di Gennaro, Lunetta, Stoppa, Montalto.

CASERTANA (4-3-3): Zanellati; Heinz, Gatti, Kontek, Fabbri; Llano, Collodel, Damian; Kallon, Vano, Egharevba. A disposizione: Pareiko, Vilardi, Falasca, Frison, Bianchi, Deli, Paglino, Proia, Bakayoko, Bunino, Capasso, Carretta. Allenatore: Massimo Pavanel