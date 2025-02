Catania-Casertana 1-1: le pagelle rossazzurre

- Pubblicità -

Ennesima occasione mancata per il Catania di Mimmo Toscano che non riesce a superare la Casertana al Massimino. 1-1 il finale con Inglese a sbloccare la partita su rigore al 33′ e al 50′ Carretta risponde sempre dal dischetto. Nel finale contestazione per squadra e dirigenza. Di seguito le pagelle rossazzurre.

Le pagelle rossazzurre: Inglese e Dini tra i pochi a salvarsi

DINI 7: Poco da rimproverare al portiere rossazzurro che salva in due circostanze clamorose su Proia e Llano evitando la rete della vittoria per la Casertana.

IERARDI 6: Il migliore dei centrali di difesa, ma ancora tanto da migliorare nella fase di impostazione essendo uno dei braccetti che sale di più.

DEL FABRO 5,5: Sbaglia poco ma soffre molto le incursioni centrali degli esterni. Paga molto le insicurezze di Allegretto.

ALLEGRETTO 4,5: Una prestazione in netto contrasto rispetto alle ultime uscite. Dopo un primo tempo discreto, nella ripresa sbaglia tanto causando il penalty del pari di Carretta e perdendo tantissimi palloni potenzialmente sanguinosi.

(dal 80′) GEGA S.V.

GUGLIELMOTTI 5,5: La grinta, la gamba e la voglia non mancano, pecca molto di precisione e di fretta nelle scelte.

DI TACCHIO 5,5: Prestazione di gamba del centrocampista ex Salernitana che però poi si lascia trascinare dal nervosismo e frenesia di volerla a vincere a tutti i costi.

DE ROSE 5: Forse la peggior partita di De Rose con la maglia del Catania, lento e poco incisivo nel gioco della squadra. Pur quanto metta spesso la gamba, pecca molto in precisione.

CELLI 6: Ritorna titolare dopo tanto tempo e risulta uno dei migliori in campo con galoppate e sprint che hanno sorpreso in positivo.

(dal 61′) RAIMO 5,5: Tatticamente col suo ingresso è cambiato poco, ma si vede molto poco a livello offensivo.

JIMENEZ 5,5: Oggi più spento del solito e la sua assenza si è sentita nettamente. Da capire il perché di questa involuzione di uno dei più forti nella squadra.

(dal 65′) FRISENNA 5,5: Entra per dare maggiore fantasia ed estro e invece sbaglia molti palloni facili per i compagni.

INGLESE 6,5: Migliore in campo per attaccamento alla maglia e dedizione alla squadra. Segna il gol del vantaggio su rigore ed è l’unico a rendersi realmente pericoloso dalle parti di Zanellati. Spesso è lasciato troppo solo a battagliare.

DE PAOLI 5: Si è visto poco l’ex Giugliano in campo dove il fisico non è mancato, ma spesso precisione e concretezza in avanti.

(dal 65′) CORALLO 5,5: Si vede poco in avanti con una squadra che ha costruito molto poco dalle parti di Zanellati.

NAPOLI 5,5: Dopo un primo tempo discreto dove si era passati in vantaggio con Inglese al 33′ su rigore, si vanifica tutto ad inizio ripresa con la rete di Carretta concessa su ingenuità di Allegretto. Il secondo tempo condotto è stato uno dei peggiori stagionali. L’ennesima occasione persa al Massimino per cercare di dare continuità ad un successo.