Confcooperative aderisce anche quest’anno a “M’illumino di meno” l’iniziativa promossa da “Caterpillar” Radio2 in occasione della Giornata del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili prevista per oggi, domenica 16 febbraio. Quest’anno il focus si sposta sui processi di economia circolare e sul riutilizzo degli scarti tessili.

L’iniziativa “M’illumino di meno” ha il merito di trasformare un atto simbolico in un potente messaggio collettivo. Ogni anno, la partecipazione cresce, un segnale che dimostra come la consapevolezza stia aumentando, e che le persone, a tutti i livelli, sono pronte a cambiare direzione.

In un periodo storico segnato dalla crisi climatica e dalla crescente necessità di ricorrere a fonti energetiche rinnovabili, eventi come questo sono essenziali per accelerare la transizione ecologica e sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore di un consumo responsabile e mirato.

La Giornata del Risparmio Energetico è, dunque, più di una semplice campagna con un impegno crescente dove ogni piccolo gesto, se condiviso e moltiplicato, può davvero fare la differenza.

Così oggi, domenica 16 febbraio Confcooperative aderisce a questa iniziativa e al consueto “silenzio energetico”, spegnendo le illuminazioni della facciata delle sede nazionale nella fascia oraria che va dalle 18:00 alle 20:00, così come per tutti gli “edifici istituzionali”.