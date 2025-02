Ritornano i live di Vukset con Murdah Srvc

- Pubblicità -



Dopo il successo dell’estate scorsa della prima edizione del VUKSET&FRIENDS, il music festival ideato da Luca Carani con la collaborazione di Alberto Surrentino, torna con live e con un format nuovo e pomeridiano presso la MA BOOK STORE La libreria Mondadori di Via Etnea.



L’idea è quella di presentare gruppi locali e assolutamente siciliani con i loro live e le loro anteprime, accompagnati dal Luca Carani DJ Set.



Sabato 22 febbraio alle ore 18:00 toccherà al CHE e ai suoi Murdah SRVC.

Murdah SRVC sono un progetto audiovisivo fortemente influenzato dalla cultura pop giapponese, in uno scenario apocalittico e con uno spettacolo che prende spunto da un fumetto influenzato da manga e serie tv di fantascienza e che si svolge contemporaneamente con musica oscura ed elettronica.

La grafica di anime e la musica elettronica si incontreranno per un vero e proprio show della band che ha preso vita nel 2017, esibendosi a livello internazionale in Germania (Culture Container, Berlino), Regno Unito (The Islington, Londra), Paesi Bassi (New Skool Rules Festival, Rotterdam) e Giappone (Kansai Music Conferenza, Osaka).



Sono in programma diversi appuntamenti che coinvolgeranno artisti e gruppi da tutta la Sicilia.