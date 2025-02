- Pubblicità -

”La commissione si è insediata: avrà tre mesi per stabilire se i clan influenzavano le scelte dell’Amministrazione”. Questa notizia è stata pubblicata dagli organi di informazione nel mese di giugno del 2024. Il provvedimento fu adottato in seguito all’operazione Pandora, volta a scovare infiltrazioni mafiose, che portò all’arresto, tra gli altri, dell’allora sindaco di Tremestieri Etneo, Santi Rando.



“Da allora – dice Santo Nicosia, già candidato sindaco – sono trascorsi otto mesi, ma dell’esito dell’ispezione non c’è alcuna notizia. A nostro avviso, è importante – spiega Nicosia – informare al più presto la comunità, da parte della quale vi è un’istanza molto forte di recupero del necessario rapporto di fiducia tra cittadino e istituzioni”.



“Un’indagine così delicata deve fare il proprio corso e i commissari devono poter lavorare con la dovuta serenità, senza ombra di dubbio. Probabilmente, se di mesi, anziché tre, ne sono passati otto (e non è escluso che ne trascorrano altri), il lavoro degli inquirenti non ha ancora esaurito il proprio scopo. Tuttavia, riteniamo altrettanto importante che i cittadini di Tremestieri Etneo abbiano la possibilità di sapere per quanto tempo ancora si protrarranno le indagini relative alle possibili infiltrazioni mafiose avvenute nel proprio comune. Non dimentichiamo che la città è, di fatto, senza governo da quasi un anno. Allo shock dei fatti di cronaca che hanno agitato il nostro Comune, si è aggiunta anche l’incertezza per il futuro”.



“Le condizioni attuali non consentono, infatti, di dare al territorio le risposte alle sue fisiologiche richieste; che non sono diverse da quelle di qualunque altro territorio del Paese, e che riguardano non solo gli atti di ordinaria amministrazione, ma soprattutto la capacità di programmare, progettare e migliorare i servizi. Auspichiamo, pertanto, che ai cittadini vengano date, al più presto, le risposte che servono per ripartire”.