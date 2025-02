Carnevale di Acireale, EmozionalMente: tra cuore e cervello”. La Sfilata del Gruppo della Comunità Terapeutica Villa Letizia di Zafferana

- Pubblicità -

Nel cuore del Carnevale di Acireale, il 22 febbraio 2025, alle 10,30, il gruppo in maschera della Comunità Terapeutica Villa Letizia, accompagnato dal violinista Maxim Di Stefano, rappresenterà con orgoglio il tema “EmozionalMente: tra cuore e cervello”, un’esplorazione del nostro mondo interiore, delle emozioni primarie e universali, e della diatriba tra ragione e sentimento.

Ogni partecipante, attraverso la maschera e il costume, rappresenta simbolicamente il conflitto tra il cuore e il cervello, quegli aspetti complementari della nostra natura che definiscono le scelte, le emozioni e le esperienze umane. Il gruppo, composto da utenti e operatori della comunità terapeutica, sfilerà con grande entusiasmo, portando un messaggio di inclusione e lotta contro lo stigma legato alla malattia mentale. Determinante nella realizzazione di questa manifestazione esterna la disponibilità del rappresentante legale della struttura, Fabio Alia.

“Villa Letizia continua il suo impegno nella riabilitazione psicosociale, promuovendo l’integrazione e il superamento dei pregiudizi attraverso l’arte, la creatività e la condivisione – sottolinea Maria Ausilia Parrinello, medico psichiatra responsabile della struttura -. La maschera diventa un mezzo potente per raccontare la fragilità e la forza dell’animo umano, ricordando che ogni individuo, anche chi vive con disturbi psichici, ha un posto e una voce in questa società”.

“EmozionalMente” non è solo una sfilata, ma un’esperienza e l’importanza di ascoltare il nostro cuore e la nostra mente. È un invito a riflettere su come il nostro mondo interiore influenzi la realtà che viviamo, e su come l’inclusione e la comprensione reciproca possano contribuire a costruire una comunità più consapevole e accogliente.

La comunità di Villa Letizia ringrazia la dottoressa Margherita Matalone, sociologa presso la Città metropolitana di Catania, la dottoressa Valentina Pulvirenti, assessore alle Politiche sociali del Comune di Acireale e il professore Dario Liotta per aver mostrato nei riguardi dei più fragili, grande disponibilità e umana accoglienza.