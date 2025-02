- Pubblicità -



Dopo l’annuncio del suo primo concerto allo Stadio di Milano previsto per l’11 giugno 2026 e il doppio sold out dei due live di Milano all’Unipol Forum di Assago previste per il 21 e 23 maggio di quest’anno, Irama comunica le prossime date del suo tour estivo nei principali festival italiani, anche a Catania! Il tour estivo, organizzato da Vivo Concerti, prenderà il via il 2 luglio da Codroipo (UD) e sarà anche in Sicilia. Unica data siciliana domenica 3 agosto alla Villa Bellini di Catania. L’evento è inserito nel cartellone del Wave Summer Music, il Festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management.

Irama ha appena pubblicato il singolo “Lentamente”, che ha portato in gara al Festival di Sanremo ed è uscito venerdì scorso nella sua versione spagnola “Lentamente (Cada maldito sentimiento)” per il mercato latino dove Irama è già virale con il singolo “El Peso De Un Ángel”. La sua prima partecipazione a Sanremo risale al 2016 nelle Nuove Proposte con il brano “Cosa resterà”. È tornato poi sul palco dell’Ariston nel 2019 con “La ragazza con il cuore di latta” (2 platini), nel 2021 con “La genesi del tuo colore” (3 platini), nel 2022 con “Ovunque sarai” (4 platini) e nel 2024 con “Tu no” (2 platini). Irama si conferma come uno degli artisti di maggior successo nell’attuale panorama musicale italiano. Con le sue hit, ha infatti già collezionato 52 dischi di platino, 4 dischi d’oro con oltre 2,5 miliardi di streaming e oltre 900 milioni views per i suoi video. Sulla bse di questi successi Irama pianifica il suo prossimo tour estivo con tante date, delle quali come abbiamo visto una è a Catania.

Le prevendite saranno aperte online da domani martedì 18 febbraio dalle ore 14:00, mentre nei punti vendita autorizzati da domenica 23 febbraio (ore 14:00).