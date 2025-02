Catania, arrestato 30enne rapinatore: incastrato dalle telecamere. Il bottino? Gli I-phone

- Pubblicità -

Tentata rapina aggravata e rapina aggravata: con queste accuse la Polizia di Stato – su delega della Procura di Catania – ha arrestato lo scorso 6 febbraio un 30enne.

Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal GIP, alla luce degli elementi indiziari attualmente disponibili in una fase processuale che non ha ancora permesso l’instaurazione del contraddittorio davanti al giudice, si attribuiscono all’indagato – fermo restando la presunzione di innocenza valevole fino a condanna definitiva – i reati di una tentata rapina aggravata e di rapina aggravata a danno di negozi di elettronica.

Il provvedimento restrittivo compendia gli esiti di un’attività di indagine che ha avuto spunto da un episodio, verificatosi la sera del 18 luglio 2024, relativo a un tentativo di rapina commesso all’interno di un centro Euronics, a opera di due soggetti, entrambi travisati con caschi da motociclista e armati, uno di una pistola e l’altro di un coltello e di una spranga in ferro, tentativo non portato a conclusione, non avendo i due rapinatori rinvenuto, per quanto riferito dai dipendenti dell’esercizio commerciale, i cellulari I-Phone che costituivano l’oggetto del loro specifico interesse.

Analogo fatto delittuoso, questa volta portato a termine e concluso con l’impossessamento di telefoni cellulari di varie marche, si verificava la mattina del 20 luglio 2024, ai danni della medesima catena commerciale, ma in un differente punto vendita, sempre a opera di due soggetti, armati di pistola e che agivano con le medesime modalità operative dispiegate nell’occasione precedente.

Le tempestive indagini svolte su direttiva di questa Procura, da parte del personale della Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile – basate sulla visione di immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza di tutta l’area d’interesse – hanno poi permesso di attribuire all’uomo la commissione delle condotte delittuose suindicate e di rinvenire, al contempo, il motociclo utilizzato per compiere le rapine nonché, all’interno dell’abitazione del predetto, anche indumenti compatibili con quelli indossati dagli autori dei reati.

Il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero titolare del relativo fascicolo d’indagine, ha quindi disposto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, eseguita con traduzione presso la locale Casa Circondariale.