Beteya Hostel, la struttura ricettiva di Don Bosco 2000, ha recentemente ospitato un importante Convegno Islamico organizzato dalla Comunità Islamica di Sicilia, svoltosi presso la Colonia Don Bosco dal venerdì alla domenica.

L’evento ha rappresentato un’occasione unica di incontro, formazione e dialogo interreligioso, coinvolgendo numerosi partecipanti in un percorso di approfondimento su tematiche di grande rilevanza sociale e spirituale. Durante il convegno, sono stati affrontati temi cruciali per la vita della comunità islamica e per la società contemporanea, tra cui: il ruolo della famiglia come fondamento della società e spazio di educazione ai valori della fede; l’intelligenza artificiale e il suo impatto nel mondo moderno, con riflessioni sulle opportunità e le sfide che questa tecnologia porta nella vita quotidiana; e infine il valore del Ramadan, inteso come tempo di preghiera, purificazione e solidarietà, fondamentale per il rafforzamento della spiritualità individuale e comunitaria.



Il convegno organizzato dalla comunità che mette insieme le voci del mondo islamico in Sicilia è stato anche un incontro interreligioso per la fratellanza e la pace, infatti l’evento si è concluso con un importante incontro, alla presenza di Mons. Luigi Renna, Arcivescovo di Catania, dell’Imam di Catania, Kheit Abdelhafid, e dell’Imam algerino Boussada Omar.



Durante l’incontro, è stato ribadito il valore del dialogo tra le religioni, sottolineando la necessità di rafforzare la fratellanza tra i popoli e il rispetto reciproco tra le diverse confessioni religiose. Le autorità religiose presenti hanno condiviso un messaggio di pace e convivenza, sottolineando come eventi come questo siano fondamentali per costruire un ponte tra culture e fedi diverse.

Beteya Hostel: un punto di riferimento per il dialogo e l’incontro

Il direttore del Beteya Hostel, Aly Traore, ha espresso grande soddisfazione per l’esito dell’evento, sottolineando l’importanza di offrire spazi di accoglienza e di scambio interculturale: “Beteya Hostel non è solo una struttura ricettiva, ma un luogo di incontro, crescita e condivisione. Ospitare il Campeggio Islamico è stato per noi un onore, perché crediamo fermamente che il dialogo interreligioso sia la chiave per costruire una società più inclusiva e rispettosa delle diversità.”

L’evento ha rappresentato un’opportunità preziosa per rafforzare i legami all’interno della comunità islamica e favorire il rispetto reciproco tra culture e religioni diverse. Beteya Hostel continua così a essere un punto di riferimento per l’accoglienza e la promozione del dialogo interculturale in Sicilia.