Documentiamoci #7 – La costruzione dei partiti in Sicilia e la loro evoluzione: ce ne parla l’On. Calogero Speziale

Dopo un lungo hiatus… ripercorriamo insieme i passi della rubrica “Documentiamoci”

Raccogliere le testimonianze di alcuni protagonisti dell’edificazione dei partiti della cosiddetta prima Repubblica in Sicilia non è stato facile.

Non è stato semplice neppure individuare i personaggi a cui chiedere di andare a ritroso nel tempo, di ricordare: gli anni della scelta del partito in cui impegnarsi; la passione che ardeva dentro i loro cuori; le lotte che li avevano visti protagonisti; il rapporto con i dirigenti degli altri partiti – spesso improntate al confronto, ma anche a scontri e polemiche; l’impegno nelle istituzioni: da quelli locali a quelli regionali e nazionali; le amarezze e le gioie che hanno caratterizzano l’esistenza di chi ha combattuto per affermare i valori di cui si è nutrito e in nome dei quali ha scelto di spendersi.

Ma, nonostante le tante difficoltà incontrate nell’individuare i personaggi da intervistare, siamo comunque riusciti a mettere assieme, nell’arco di due anni, numerose testimonianze di alcuni protagonisti espressione dei maggiori partiti della prima repubblica.



Nel corso dei nostri incontri gli ospiti delle puntate ci hanno parlato di diversi e importanti argomenti, come dei primi anni del secondo dopoguerra, delle lotte per la rottura del latifondo, del milazzismo, del terremoto del Belice, della crisi dell’Autonomia regionale, delle lotte contro la mafia. Insomma, considerando il quadro d’insieme fornito da tutte le puntate, siamo riusciti a restituire la chiara visione di come ha avuto inizio in Sicilia la costruzione dei partiti e di quello che è successo dopo il crollo della Prima Repubblica.

La puntata di oggi: alla scoperta dell’evoluzione politica con l’On. Calogero Speziale

Dopo aver ripercorso quanto fatto fin ora con la nostra rubrica “Documentiamoci”, ecco che ritorniamo in questo 2025 con una nuova puntata dedicata a X. A parlarne è stato l’onorevole Calogero Speziale detto Lillo che, oltre ad essere stato amministratore del comune di Gela, nella sua carriera politica ha anche ricoperto il ruolo di parlamentare regionale del PCI per cinque legislature e di presidente della Commissione regionale antimafia.

Nel corso della nostra intervista con lui – raccolta nella tarda estate del 2023 – abbiamo avuto modo di parlare dei suoi primi anni di impegno politico dentro la fabbrica e nella sezione del suo quartiere, dell’influenza avuta nella sua scelta politica del padre e del nonno, entrambi antifascisti, delle iniziative e delle battaglie portate avanti nel corso della sua lunga attività politica e di molto altro ancora.

Nello specifico ci siamo anche cimentati nell’analisi dei motivi che hanno portato all’estinzione del partito comunista, della distinzione tra “l’essere di sinistra e l’essere del PCI”, del modo in cui gli attuale esponenti politici si interfacciano con i cittadini, “non parlando più con loro, ma a loro”.

Insomma, nella nuova puntata di questa sera di “Documentiamoci” vi sarà modo di approfondire questi, e numerosi altri temi. Nel ricordarvi di sintonizzarvi a partire dalle ore 20.00 su tutti i nostri canali social, vi informiamo anche che questo nuovo episodio di “Documentiamoci” rappresenta una nuova ripartenza della rubrica, che continuerà il suo percorso, nelle prossime settimane, con altre testimonianze di personaggi noti e meno noti al grande pubblico.