Venerdì 21 febbraio, alle 14,30, nell’aula magna del dipartimento di Fisica e Astronomia “Ettore Majorana” dell’Università di Catania, si aprirà l’incontro dal titolo “Tecnologie quantistiche. Un percorso d’innovazione per la Sicilia”.

L’evento intende proporre percorsi di innovazione sulle nuove Tecnologie Quantistiche al mondo imprenditoriale, dalle grandi aziende a PMI e startup, per stimolare l’avvio di attività early-stage, creando un ponte tra il mondo produttivo dell’Isola e del Meridione ed esperti e imprese che già operano nel settore, in Sicilia e non. Alcuni temi selezionati sono lo sviluppo di software per applicazioni specifiche, la sensoristica quantistica, la cybersecurity, le tecnologie abilitanti, il supporto alla nascita e allo sviluppo di imprese, la formazione e la high-education per il mondo produttivo. A Catania la ricerca su Tecnologie Quantistiche nasce nel 1999 presso il Dfa; dal 2022, inoltre, UniCT partecipa, come partner fondatore, alle due maggiori iniziative nazionali PNRR (NQSTI e ICSC). Oltre alla mission scientifica, NQSTI e UniCT promuovono la disseminazione dell’innovazione legata alle TQ verso il mondo produttivo, nonché la formazione di nuove figure professionali a sostegno di questa crescita.

L’obiettivo finale dell’evento è pertanto quello di individuare linee di sviluppo specifiche per il territorio ed avviare l’esplorazione di sinergie tra ricerca e impresa sul ventaglio di applicazioni, stimolando e supportando la nascita di un ecosistema Siciliano condiviso in grado di affrontare le sfide della competitività. Saranno inoltre presentati contenuti informativi sulle opportunità di finanziamenti PNRR, nazionali ed europei, per ricerca industriale e formazione.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del rettore Francesco Priolo, del direttore del Dfa Stefano Romano, del sindaco di Catania Enrico Trantino, del vice-presidente di Confindustria Catania e presidente del Digital Innovation Hub Sicilia Lucio V. Colombo, dell’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo.

Seguiranno gli interventi di Fabio Sciarrino (Pro Rettore alla Ricerca Internazionale Università Roma La Sapienza e NQSTI) di Nicoletta Amodio (Executive Adviser Ricerca e Innovazione Confindustria), di Valeria Vinci (Divisione III MIMIT Economia digitale e nuove tecnologie abilitanti), di Gaia Greco (Ricercatore CNR e referente Spoke 8 NQSTI) e del prof. Giuseppe Falci (ordinario Dfa e NQSTI), nel corso della sessione presieduta dalla prof.ssa Elisabetta Paladino.

L’evento “Tecnologie quantistiche: un percorso d’innovazione per la Sicilia” si concluderà con una tavola rotonda, moderata dal giornalista Leandro Perrotta, con gli interventi di Anita Camillini (Ricercatrice Quantum Computing Cineca), Simone De Liberato (CTO Quantum Italia), Alfio Dario Grasso (Dieei Università di Catania e ICSC), Sabrina Maniscalco (CEO Algorithmic), Massimiliano Proietti (PI of Quantum Technologies Leonardo Lab) e Fabio Sciarrino.