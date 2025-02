- Pubblicità -

Nella giornata di ieri, mercoledì 19 febbraio, l’Aula del Senato ha dato il via libera con 80 sì, 61 voti contrari e un astenuto al dl cultura, il ddl di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura. Il testo, già approvato dalla Camera, è quindi legge.

Dal ‘Piano Olivetti per la cultura’ al sostegno all’editoria e alle librerie, dal finanziamento degli istituti culturali alle ‘regole’ di rimborso della Carta Giovani e l’App18, ai fondi dedicati alle celebrazioni del 25esimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio. Questi alcuni dei contenuti principali del Dl Cultura.

PIANO OLIVETTI PER LA CULTURA

Ad ‘aprire’ il decreto legge cultura, all’articolo 1, l’adozione del cosiddetto ‘Piano Olivetti’, ispirato alla figura di Adriano Olivetti, dedicato a favorire lo sviluppo della cultura, a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, nonché a valorizzare le biblioteche, la filiera dell’editoria libraria, gli archivi e gli istituti storici e culturali. Tra le finalità del piano, anche riferimenti alla cultura del movimento, alla promozione dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, alla promozione della digitalizzazione del patrimonio librario e dell’alfabetizzazione digitale, della produzione culturale e artistica giovanile, alla diffusione delle biblioteche scolastiche e delle librerie per bambini, oltreché alla necessità di coinvolgere il Terzo settore nelle attività di rigenerazione culturale delle periferie.

MISSIONE PER COOPERAZIONE CON L’AFRICA E IL MEDITERRANEO

Il (DL) Decreto Legge prevede che il ministero della Cultura istituisca una Unità di missione per la cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato, al fine di promuovere iniziative culturali fissandone le funzioni, la durata, la composizione, nonché la copertura dei relativi oneri, operando in stretto raccordo e coordinamento con la Cabina di regia del Piano Mattei.

SOSTEGNO ALL’EDITORIA E ALLE LIBRERIE

Il decreto istituisce misure a sostegno dell’editoria e delle librerie. Tre le misure previste: un fondo di 4 milioni di euro, per l’anno 2024, per finanziare l’apertura di nuove librerie da parte di giovani fino a 35 anni di età, con priorità alle aperture in aree interne e svantaggiate o in aree prive di librerie o di biblioteche, e con una specifica destinazione, quanto ad 1 milione dei 4 stanziati, per le librerie collocate in alcune tipologie di piccoli Comuni, dove siano l’unico punto vendita di libri.

E ancora: un fondo di 24,8 milioni di euro per l’anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l’anno 2026 per l’acquisto di libri, anche in formato digitale, da parte delle biblioteche statali, degli enti territoriali e degli enti culturali che ricevono contributi pubblici, al fine di sostenere la filiera dell’editoria libraria, anche digitale, nonché le librerie di lunga tradizione e interesse storico-artistico, le librerie di prossimità e quelle di qualità. Inoltre, in via sperimentale, viene previsto un fondo di 10 milioni di euro da ripartire per l’anno 2025, finalizzato ad ampliare l’offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo attraverso il potenziamento delle pagine dedicate alla Cultura, allo spettacolo e al settore audiovisivo.

ANNIVERSARIO CONVENZIONE EUROPEA SUL PAESAGGIO

Viene autorizza una spesa pari a 800mila euro per il 2025 con la finalità di celebrare il 25esimo anniversario della ‘Convenzione europea sul paesaggio’, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000.

FONDI PER ISTITUTI CULTURALI

Fondi per i cosiddetti ‘Istituti della rete’. L’articolo 5, destina alla Giunta storica nazionale, all’Istituto italiano per la storica antica, all’Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea, all’Istituto italiano di numismatica e alla Domus mazziniana un contributo complessivo pari a 2 milioni di euro, a decorrere dal 2025.

CARTA DELLA CULTURA GIOVANI

Il decreto legge detta, inoltre, nuove regole ‘tecniche’ per l’utilizzo della “Carta della cultura giovani” e la “Carta del merito”: ai fini del pagamento del rimborso spettante ai possessori delle Carte, è

necessario trasmettere la fattura entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dell’iniziativa. Analogamente, rispetto al pagamento del credito maturato nell’ambito delle edizioni già concluse dell’iniziativa ‘Bonus cultura 18app’, i possessori dovranno trasmettere la fattura entro il 31 marzo 2025.

SEMPLICAZIONE INTERVENTI SU PATRIMONIO CULTURALE, CINEMA E AUDIOVISIVO

L’articolo 7 dispone misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo: si prevede l’iscrizione di diritto nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate previsto dal nuovo codice dei contratti pubblici anche delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione; viene sostituito ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo che presentino determinate caratteristiche, con una Scia, la segnalazione certificata di inizio attività, ad esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

CINEMA ‘NON ADATTO AGLI UNDER 10’

Viene introdotto un nuovo criterio di classificazione delle opere cinematografiche denominato “opere non adatte ai minori di anni 10”.