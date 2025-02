- Pubblicità -

L’Università di Catania (UNICT) si proietta verso una dimensione sempre più mediterranea e internazionale, apprestandosi ad accogliere oltre trecento studenti e studentesse residenti all’estero in Paesi non Ue intenzionati a frequentare il prossimo anno uno dei dieci corsi di laurea magistrale tenuti interamente in lingua inglese.

Il bando di partecipazione per l’a.a. 2025/26 è già stato pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (www.unict.it), le candidature possono essere inviate fino al prossimo 14 marzo. Informazioni e assistenza per la presentazione delle candidature possono essere richieste all’Unità operativa Relazioni internazionali di Unict scrivendo a internationalstudents@unict.it.

Si tratta dei corsi in Agricultural Sciences and Technology (25 posti), Automation Engineering and Control of Complex Systems (30 posti), Chemical Engineering for Industrial Sustainability (40 posti), Communications Engineering (40 posti), Construction Management and Safety (30 posti), Data Science (30 posti), Electrical Engineering for Sustainable Green Energy Transition (30 posti), Electronic Engineering (30 posti), Global Politics and Euro-Mediterranean Relations (50 posti), Physics (15 posti).

Insomma, quella dell’UNICT per gli studenti provenienti da paesi extra UE è un’offerta formativa all’avanguardia e altamente spendibile a livello globale. La proposta è poi ancora più allettante se si pensa che, per ciascuno di questi corsi, l’ateneo mette a disposizione cinque borse di studio biennali, dell’importo annuale di 2 mila euro. I posti rimasti disponibili al termine della procedura di selezione saranno eventualmente ribanditi e/o resi disponibili per la selezione riservata ai cittadini italiani, comunitari e non comunitari residenti in Italia.

