Una speciale lezione della Polizia di Stato per trattare il cyberbullismo e più in generale i rischi in rete con gli alunni del plesso scolastico “Rimini” di Aci Trezza, facente parte dell’Istituto comprensivo “Giovanni Falcone” di Aci Castello.

Ad interloquire con gli studenti della scuola media è stato il dirigente del Centro operativo sicurezza cibernetica Polizia Postale di Catania, dott. Marcello La Bella che, in particolar modo, ha affrontato un focus sul tema di stretta attualità del cyberbullismo che ha catturato l’attenzione dei ragazzi.

Sono stati forniti suggerimenti e indicazioni utili per difendersi da comportamenti e atteggiamenti di prepotenza veicolati in rete, sottolineando come parlare e confidarsi con i genitori e i docenti non deve essere percepito come motivo di vergogna o di debolezza, ma, al contrario, come un atteggiamento di responsabilità e di coraggio. E’ stata ribadita l’importanza di denunciare tutti i casi di bullismo di cui si è a conoscenza in modo diretto e indiretto, rivolgendosi direttamente agli agenti della Polizia di Stato sempre pronti ad ascoltare le preoccupazioni dei ragazzi e a raccogliere le denunce delle vittime di fenomeni di cyberbullismo, in modo protetto e sicuro.

Inoltre, è stato ricordato di utilizzare l’app della Polizia di Stato “YouPol” per segnalare eventuali situazioni di rischio anche in forma anonima.

Nell’Aula Magna dell’istituto scolastico sono intervenuti oltre 200 studenti delle classi prime e seconde del plesso di Aci Trezza e di tutte le classi terze della scuola media. Gli alunni hanno mostrato particolare interesse e attenzione, rivolgendo diverse domande e condividendo opinioni particolarmente pertinenti.

L’attività è stata fortemente voluta dal Dirigente scolastico e dall’equipe di docenti che si occupano di questi argomenti ed è stata subito accolta dalla Polizia Postale, impegnata durante l’intero anno scolastico in analoghe iniziative, interpretando così lo spirito della missione della Polizia di Stato “Esserci sempre”.