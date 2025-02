Humanitas cresce in Sicilia con l’Istituto Clinico Polispecialistico COT di Messina

- Pubblicità -

Humanitas cresce in Sicilia con l’Istituto Clinico Polispecialistico COT (Cure Ortopediche Traumatologiche) di Messina, che si aggiunge agli altri 10 ospedali del Gruppo.



Attivo dal 1973, accreditato con Il Servizio Sanitario Nazionale e certificato da Joint Commission International, COT conta circa 200 professionisti tra medici, infermieri e staff, e da oltre 50 anni è una realtà di eccellenza del panorama siciliano.



Spiega il dott. Luciano Ravera, Amministratore Delegato del Gruppo Humanitas: “Abbiamo riconosciuto in COT una storia ed un percorso comune a quello di Humanitas per l’eccellenza dei servizi sanitari offerti e l’integrazione con il territorio, oltre all’inserimento in un circuito di Ricerca di alto livello scientifico. Il nostro impegno sarà valorizzare questa importante realtà, anche grazie a investimenti in tecnologie, servizi e comfort per i pazienti, nel rispetto dello spirito e degli ideali che hanno fatto crescere la clinica in questi anni. E nel rispetto dei valori che da sempre caratterizzano Humanitas, come la qualità, delle cure e dell’assistenza, e l’innovazione”.



“Con COT – prosegue l’Amministratore Delegato di Humanitas Istituto Clinico Catanese, dott. Giuseppe Sciacca – cresce la capacità di Humanitas di rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni di salute della Sicilia, rafforzando il proprio ruolo grazie alla sinergia con Humanitas Istituto Clinico Catanese, in particolare con il Cancer Center”.



“I primi 50 anni di COT, fondato da mio padre – spiega il prof. Marco Ferlazzo, Presidente di COT – sono stati il frutto di un impegno che ha permesso alla clinica di diventare un punto di riferimento importante per i pazienti non solo siciliani, ma anche calabresi. Oggi, la sinergia con Humanitas, in cui abbiamo riconosciuto una forte comunanza di valori, ci permette di crescere mantenendo l’orientamento alla Ricerca e all’innovazione, fondamentali per poter attrarre e trattenere i giovani talenti, per il bene del territorio”.



Con COT, Istituto Clinico Catanese, Fondazione Humanitas Sicilia e grazie alla presenza di Humanitas University, Humanitas in Sicilia persegue l’obiettivo di essere un riferimento per tutto il Mediterraneo, non solo per la cura ma anche per la Ricerca e la formazione dei professionisti della salute di domani.



Il dott. Giuseppe Sciacca, Amministratore Delegato di Humanitas Istituto Clinico Catanese, diventa Amministratore Delegato di COT, il dott. Corrado Malandrino Direttore Generale. Il prof. Marco Ferlazzo resta come Presidente della struttura.

Humanitas in Sicilia insieme a COT

2 strutture di ricovero e cura accreditate con il SSN

2 Medical Care (centri medici a Catania e a Lipari)

Oltre 770 professionisti di cui 240 medici

oltre 75mila persone curate nel 2024

accreditamento con Joint Commission International per la qualità delle cure

sede di Corsi di Laurea e Specializzazione in partnership con Humanitas University, Università degli Studi di Catania, Università di Messina e Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub.