Così i vertici del Partito della Rifondazione Comunista (PRC) in occasione della scomparsa di Maria Letizia Colajanni.



“Con profondo dolore, il Partito della Rifondazione Comunista esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Maria Letizia Colajanni, presidente onoraria dell’ANPI e instancabile militante per la difesa della democrazia e dei diritti sociali. Con la sua vita e il suo impegno, Maria Letizia ha contribuito in modo determinante alla memoria storica della Resistenza e alla lotta contro ogni forma di fascismo, promuovendo i diritti delle donne e dei più deboli. Figura fondamentale nel movimento progressista e sindacale, ha dedicato la sua esistenza alla costruzione di una società più giusta e inclusiva, attraverso il suo continuo impegno politico e sociale. Il suo lascito morale rimarrà per sempre una guida per tutte e tutti coloro che continuano a battersi per la giustizia sociale, i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, e per una democrazia autentica. Oggi la Sicilia e il nostro Paese perdono una grande compagna e una faro nella lotta per i diritti. Il suo esempio vivrà nelle battaglie che continueremo a portare avanti”.



Davide Licari, Responsabile Comunicazione PRC Sicilia

Nicola Candido, Segretario regionale Sicilia

Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea



