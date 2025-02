Cambio della guardia in Cassa Edile A.M.I.Ca: l’imprenditore Carmelo Belfiore è il nuovo presidente

- Pubblicità -

Il 13 febbraio scorso si è insediato il nuovo presidente della Cassa Edile A.M.I.Ca di Catania, Carmelo Belfiore, imprenditore edile di lungo corso, scelto da Ance Catania per guidare l’Ente bilaterale che fornisce prestazioni ad imprese e operai. Un nuovo corso in continuità con il precedente, come sottolinea il neo presidente che prende il posto di Gaetano Fichera.

“La mia missione – afferma Belfiore – è valorizzare sempre più i servizi alle nostre tre tipologie di utenti: i lavoratori, le imprese ed i consulenti. D’altronde, sono loro il metro dell’efficacia e dell’efficienza della Cassa. La mia azione, dunque, unitamente a quella del vicepresidente Antonino Potenza e di tutti i componenti del Comitato di Gestione, sarà sempre positivamente condizionata da questo punto fermo. La legalità, punto principale del mio predecessore Fichera, arrivato in un momento critico del sistema, resta lo zoccolo duro della nostra azione e della correttezza nel rapporto con i nostri interlocutori. Accanto a questo, punteremo a sviluppare sempre meglio il dialogo con i lavoratori, e i nostri utenti in generale”.

Una mission da portare avanti con il sostegno delle parti sociali, a partire dall’aumento dell’organico. “Un obiettivo a breve termine è riformarlo e riorganizzarlo” – prosegue il neo presidente, che in passato è stato amministratore di Cassa Edile e componente del comitato di gestione. “Il personale ha bisogno di rinforzo e di riorganizzazione, sia perché oggi insufficiente rispetto alla mole di lavoro, sia perché a breve ci saranno dei pensionamenti. Sempre nell’ottica di migliorare le prestazioni e snellire i tempi”.

Ecco i componenti del Comitato di Gestione.Presidente Carmelo Belfiore, vice presidente Antonino Potenza. Consiglieri: Roberto Di Giunta, Andrea Milazzo, Rosario Fiammingo, Giuseppe Giuffrida, Giuseppe Capizzi, Angelo Bua, Giuseppe Famiano, Paolo D’Anca, Vincenzo Cubito, Massimo Santonocito

Cassa Edile A.M.I.Ca. (Assistenza Mutualità Istruzione Catanese) è un ente bilaterale e paritetico con finalità mutualistiche, assistenziali e certificative. Ha natura contrattuale (CCNL Edilizia) e rappresenta il principale strumento di attuazione delle materie indicate nello Statuto, nei Contratti e negli accordi collettivi stipulati tra l’Ance e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori di settore Fenealuil, Filca Cisl e Fillea Cgil, che ne assicurano la gestione bilaterale a livello provinciale attraverso le rispettive organizzazioni territoriali.

Le Cassa Edile garantisce ai lavoratori alcuni importanti istituti contrattuali come ad esempio la Gratifica Natalizia (13ma) e Ferie (14ma) e l’Anzianità Professionale. A queste si aggiungono altre prestazioni, derivanti dagli accordi dei vari livelli di contrattazione, nazionale (Previdenza Complementare e Sanitaria) e integrativa provinciale (tutte le prestazioni extracontrattuali di assistenza allo studio, etc.). Oltre a svolgere un ruolo di rilievo nell’assicurare ai lavoratori una parte importante del trattamento economico derivante dal contratto di lavoro, la Cassa Edile prevede prestazioni e servizi rilevanti anche a favore delle imprese: prestazioni di natura premiale per le aziende, rilascio regolarità contributiva; rilascio dell’attestazione di Congruità; Raccolta e divulgazione di dati relativi al mercato del lavoro e alle dinamiche dell’industria delle costruzioni.