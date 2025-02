- Pubblicità -

Proseguono le iniziative di cooperazione internazionale del GAL Etna SUD con i gruppi di azione locale europei. Dopo aver accolto in Sicilia le delegazioni austriache del “LAG Nordburgenland plus” e polacche dei GAL “LGD Ziemi Minskiej” e “LGD Natura i Kultura”, una rappresentanza del GAL Etna SUD ha fatto visita alle omologhe realtà in Slovenia e Polonia.

La delegazione siciliana, guidata dal Presidente del GAL Etna SUD e Sindaco di Mascalucia Vincenzo Magra e dal coordinatore Ing. Antonino Paternò, ha avuto modo di conoscere da vicino nuove realtà territoriali ed il modello di sviluppo adottato dai gruppi di azione locale con cui è stato instaurato il progetto di cooperazione.

Presenti nella delegazione i funzionari regionali Dott.Bruno Lo Bianco (Responsabile Servizio 3 Regione Sicilia), Dott. Giuseppe Affrunti ( Responsabile LEADER Regione Sicilia), Dott. Giuseppe Geloso (Addetto LEADER Regione Sicilia), Dott.ssa Maria Rosa Battiato (Ispettorato Agricoltura Catania – Addetta GAL), nonché i membri del CdA e del GAL Etna Sud Lorenzo Alecci, Luciano Tomasello, Vincenzo Romeo, Sebastiano Di Stefano, Serafina Canova e gli imprenditori Carmelo Scalia e Manuela Leone.

Durante gli incontri, i rappresentanti italiani hanno visitato diverse aree rurali e urbane, approfondendo le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale, turistico e agroalimentare.

Uno dei momenti più̀ significativi della visita ha avuto luogo presso la sede del “GAL Da Sneznik” a Nanos e del “GAL Perla Juri”, dove si sono tenute delle conferenze programmatiche con la partecipazione dei responsabili dei GAL coinvolti. Nel corso degli incontri sono state analizzate le buone pratiche adottate dai rispettivi territori, con particolare attenzione ai progetti di sviluppo rurale e di sostegno alle imprese locali.

“Queste visite rappresentano un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita e cooperazione del nostro GAL – ha dichiarato il Presidente nonché sindaco di Mascalucia Vincenzo Magra – Il confronto con altre realtà̀ europee ci consente di arricchire le nostre competenze e di individuare nuove opportunità̀ per il nostro territorio. La collaborazione con i GAL sloveni e polacchi, così come con le realtà austriache, apre prospettive importanti per lo sviluppo della fascia pedemontana etnea, sia in termini di innovazione sia di valorizzazione delle risorse locali.”

Durante la missione, la delegazione del GAL Etna SUD ha preso parte anche a workshop tematici e visite sul campo, toccando diversi settori di interesse comune, tra cui l’agriturismo, le filiere agroalimentari di qualità e le strategie di promozione territoriale.

L’esperienza ha confermato l’importanza della cooperazione transnazionale nel quadro della programmazione LEADER e dello sviluppo locale partecipativo. Il GAL Etna SUD continuerà̀ a lavorare per rafforzare i legami internazionali e creare nuove opportunità per i territori coinvolti, con l’obiettivo di favorire crescita economica e occupazione attraverso scambi di conoscenze e know how.

Il percorso di cooperazione con i GAL mitteleuropei proseguirà nei prossimi mesi con nuove iniziative congiunte, volte a promuovere il dialogo interculturale e a sviluppare progetti di interesse comune a livello europeo.