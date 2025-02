- Pubblicità -

Guè sarà in concerto alla Villa Bellini di Catania per una data del suo “La Vibe Summer Tour” che, da fine giugno a fine agosto, lo porterà in giro per i festival estivi italiani. Per i fan siciliani, l’appuntamento è fissato per il 29 agosto 2025a Catania per un concerto inserito nel cartellone del Wave Summer Music, il Festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con “La mia parola” (insieme a Shablo, Joshua e Tormento), il rapper è pronto a far scatenare nuovamente il suo pubblico in giro per l’Italia. Biglietti disponibili online dalle 14 di martedì 25 febbraio e dalle 11 di domenica 2 marzo nei punti vendita autorizzati.

Queste le date de La Vibe Summer Tour 2025 di Guè, con il gran finale a Catania, prodotto e organizzato da Vivo Concerti:

30 GIUGNO – FLOWERS FESTIVAL – COLLEGNO (TO)

5 LUGLIO – UMBRIA CHE SPACCA – PERUGIA

11 LUGLIO – PIAZZOLA LIVE FESTIVAL – PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)

13 LUGLIO – SOTTOSOPRA FEST – GALLIPOLI (LE)

19 LUGLIO – ALTRAONDA FESTIVAL – GENOVA

26 LUGLIO – MAJANO FESTIVAL – MAJANO (UD)

2 AGOSTO – VERSUS FESTIVAL – RICCIONE (RN)

10 AGOSTO – VIBES SUMMER FESTIVAL – CINQUALE (MS)

29 AGOSTO – WAVE SUMMER MUSIC – CATANIA

GUÉ (pseudonimo di Cosimo Fini) ha aperto la strada al rap italiano per come lo conosciamo oggi. Nato nel 1980, fa il suo esordio nell’hip hop underground alla fine degli anni ‘90 con il gruppo delle Sacre Scuole, al fianco di Jake La Furia e Dargen D’Amico. Nel 2003, insieme a Jake La Furia e a Don Joe, fonda i Club Dogo, che nel decennio successivo imporranno un suono internazionale e senza compromessi all’attenzione del pubblico italiano. Nel 2014, dopo lo scioglimento del gruppo, intraprende una carriera solista di enorme successo: ha da poco sorpassato la quota di oltre 100 certificazioni platino. È stato inoltre il primo rapper italiano a pubblicare un album per la leggendaria etichetta americana Def Jam nel 2015. È reduce dal trionfo della reunion dei Club Dogo: l’omonimo album, pubblicato nel 2024, è stato certificato doppio disco di platino, e sempre nello stesso anno il gruppo ha venduto oltre 160.000 biglietti, riempiendo una volta lo stadio di San Siro e ben 10 volte il Forum di Assago.