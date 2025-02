- Pubblicità -

CATANIA – Continuano le attività delle Acli Catania a sostegno dei cittadini con l’apertura di due nuovi Punti Famiglia Acli a Mascalucia (via Etnea 374b) e a Caltagirone (Via de Amicis 20), sedi che si aggiungono a quella già esistente a Catania (Via Fimia 48).

Il Punto Famiglia delle Acli Catania è un luogo di ascolto, accompagnamento ed aggregazione, che vede al centro di ogni attività la “famiglia”, al fine di sostenerla e promuoverla.

I servizi del Punto Famiglia sono: consulenza giuridica, sportello psicologico, sportello di consulenza previdenziale e assistenziale, sportello universitario, attività di accompagnamento e aggregazione, sportello informativo sui mutui e prestiti casa e sul prestito al consumo ed infine sportello tutela della salute.

Il servizio è quindi rivolto a tutte le famiglie che necessitano di informazione, consulenza e assistenza e tutela riguardo al lavoro, ai servizi e al tempo libero.

“Le Acli sono da sempre in prima linea per e con la famiglia – dichiara Vincenzo Leone responsabile del 5xmille e Vice Presidente Acli Catania. “L’obiettivo del Punto Famiglia – prosegue Leone – promosso da Acli Catania, grazie al contributo che i cittadini hanno devoluto con il 5×1000, è quello di accompagnare la cittadinanza nella quotidianità. Oltre ai servizi di consulenza legale e psicologica, i nostri Punti Famiglia intendono essere un luogo di aggregazione e accompagnamento, perché crediamo fortemente che al giorno d’oggi sia fondamentale condividere esperienze di vita. Molto spesso gli abitanti di uno stesso quartiere neanche si conoscono e il nostro obiettivo è proprio quello di far incontrare le persone, le storie e le vite”.

Tutte le sedi del Punto famiglia Acli Catania presenti a Catania e provincia sono non solo un luogo di ritrovo per le famiglie, ma anche e soprattutto un supporto sotto ogni punto di vista, grazie alla presenza assidua di personale altamente qualificato, come quella di uno psicologo e di un avvocato.

Inoltre il punto famiglia Acli Catania intende essere una guida per i giovani universitari, che potranno ricevere dei chiarimenti sui percorsi universitari da intraprendere e per i più piccoli, grazie a momenti di supporto allo studio e di aggregazione con laboratori creativi. Un supporto a 360 gradi, dunque, avendo sempre presente l’importanza rivestita dalle famiglie nella società odierna.