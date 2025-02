La riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati, c'è chi dice sì e c'è chi dice no: a Palermo dibattito organizzato dal Comitato Esistono i Diritti, presenti gli onorevoli Miccichè, Cracolici e Di Paola

PALERMO – “C’è chi dice sì, c’è chi dice no alla separazione delle carriere dei magistrati”: il Comitato Esistono i Diritti, nel giorno in cui la magistratura associata ha indetto uno sciopero per protestare contro la riforma sulla separazione delle carriere, organizza un dibattito sull’argomento.

L’iniziativa è domani, giovedì 27 febbraio, alle ore 15.30, alla Real Fonderia, a Palermo. Il dibattito sarà introdotto da Gaetano D’Amico Presidente del comitato Esistono i Diritti.

Le opinioni a confronto durante questo evento di discussione sulle carriere dei magistrati saranno per il sì alla separazione delle carriere e vedrà tra i relatori l’Avv. Marco Traina (comitato esistono i diritti); On. Gianfranco Miccichè (deputato regionale già presidente dell’ARS); Dott Giovanni Tessitore (già prof. Associato di sociologia del diritto); Dott. Guido Corso (già prof. Di diritto amministrativo).

Per il no, invece, vi saranno l’On. Nuccio Di Paola (vicepresidente dell’ARS); On. Antonello Cracolici (deputato reg. e presidente comm. antimafia regionale); Avv. Francesco Leone (presidente AGIUS); Avv. Salvatore Vincenzo Greco (avvocato civilista).

Il dibattito sulla separazione delle carriere dei magistrati sarà moderato dal giornalista Gaspare Nuccio. Un momento di confronto, quindi, tra chi ha visioni diverse in materia di politica giudiziaria.

