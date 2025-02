Samuele Bersani & Orchestra, riparte il tour: il 18 aprile a Catania

- Pubblicità -

Cresce l’attesa per i nuovi concerti di Samuele Bersani, ultima occasione per ascoltare live l’artista insieme ad una grande Orchestra. Dopo lo stop, Bersani torna nei Teatri d’Italia con l’Ensemble Symphony Orchestra (diretta dal Maestro Giacomo Loprieno), e registra il sold out in moltissimi appuntamenti. Biglietti già terminati in ogni ordine di posto a Roma, Parma, Bologna, Milano e Torino, mentre restano le ultime disponibilità a Padova, Brescia, Catania, Montecatini e Trieste.

La tappa a Catania si terrà venerdì 18 aprile al Teatro Metropolitan e sarà realizzato da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Gli ultimi biglietti sono disponibili su www.puntoeacapo.uno (sponsor ticket Ciaotickets), sui circuiti e nei punti vendita abituali.

I live di Bersani con Orchestra sono una celebrazione della musica che sa essere possente e delicata, capace di esplodere e di sussurrare. Le sue parole, sempre piene di bellezza, suonano potenti quando si fondono con le trame orchestrali che scorrono veloci. Ogni concerto è un’opera d’arte viva, che cresce e si sviluppa come un racconto.

Ogni canzone è un mosaico di sentimenti che si infrangono e si ricompongono sotto il battito dei timpani e le carezze dei violini. L’orchestra qui non è solo un accompagnamento, ma una voce che dialoga con la sua, che la moltiplica e la arricchisce di sfumature inedite.

C’è qualcosa di magico nell’ascoltare Bersani in questa formazione: ogni accordo, ogni battuta è un respiro collettivo, ogni pausa è un’eco che resta. In mezzo al caleidoscopio di suoni, la sua voce si fa intima, senza mai perdere la sua forza evocativa.

Il risultato è una delle più interessanti contaminazioni che presto prenderà anche la forma di un disco, in uscita il prossimo 21 marzo. Il pre-order di “Samuele Bersani & Orchestra” (Sony Music Italy) sarà disponibile da oggi, 27 febbraio (https://Columbia.lnk.to/SamueleBersaniOrchestra). Le melodie delle sue canzoni si vestono di nuovi colori, abbracciate dagli archi e dai fiati dell’orchestra che le accompagna e le esalta.

“Samuele Bersani & Orchestra – Tour Indoor 2024” è prodotto e organizzato da Friends and Partners.

Radio Capital è la radio ufficiale del tour.