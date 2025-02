Al Teatro Agricantus ancora nuove date per Strafelicissima Palermo

Per far fronte alle numerose richieste il teatro diretto da Vito Meccio aggiunge altre quattro nuove date allo spettacolo di Sergio Vespertino - in scena fino al 2 marzo con la musicista Virginia Maiorana - che in scena offre al pubblico un affresco della sua città che ha imparato ad amare grazie alla sapiente guida del padre

Ultimo week end di repliche per Strafelicissima Palermo, lo spettacolo di Sergio Vespertino che sta registrando il tutto esaurito da settimane al Teatro Agricantus di Palermo.

L’artista Palermitano,tornato in scena con uno spettacolo amatissimo dal pubblico a distanza di 10 anni dal debutto, sarà in scena fino a domenica 2 marzo, e alle date già programmate (dal 21 marzo al 6 aprile), sono state aggiunte nuove repliche per far fronte alle numerose richieste: martedì 11 marzo, giovedì 20 marzo, giovedì 27 marzo e mercoledì 9 aprile (alle ore 21, domenica alle ore 18, prenotazioni al numero 091 309636).

Con questo spettacolo prodotto dal Teatro Agricantus, Vespertino omaggia la sua città, terra dalle grandi contraddizioni e dalle tinte fortissime, città visceralmente amata, nel bene e nel male, per la sua grandezza ma anche per la sua miseria.

«Lo spettacolo è un omaggio al “noi”, ai palermitani, a quelli che questa città la abitano, non la vivono – dice Sergio Vespertino -, facendo squadra, aiutando gli altri come si usava un tempo, quando il vicino di casa non era un estraneo. E’ anche un omaggio a chi, come mio padre, questa città ce l’ha fatta conoscere e amare nelle sue pieghe, come si ama il salotto di casa… perché Palermo è casa».

Quella di Sergio Vespertino è una Palermo che mescola amore e rabbia, cultura e ignoranza, arte e inerzia, violenza e dolcezza, sconfitte esistenziali e sogni di trasformazione e che l’attore, anche autore del testo oltre che regista, ha imparato ad amare grazie alla sapiente guida del padre che lo ha condotto per mano alla scoperta di questa grande madre che ha in grembo figli perennemente figli, nella culla del Mediterraneo che è quadrivio di culture. In questo esuberante accumulo di immagini, emozioni, citazioni di personaggi vitali, autentici e appassionati, la narrazione di Sergio Vespertino, scandita dal ritmo delle musiche originali di Virginia Maiorana che al suo fianco sul palco suonerà la fisarmonica, fa emergere un’inafferrabile sicilianità che attinge all’anima più nascosta del suo affascinante capoluogo.

Il Teatro Agricantus è sostenuto dalla Regione Siciliana -Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo e dal Mic – Ministero della Cultura.