Comune di Catania: nominato il presidente del Comitato Unico di Garanzia, avviate le nuove attività

Cambio al vertice del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (Cug) del Comune di Catania.



Il direttore ad interim della direzione Risorse Umane, l’avvocato Stefano Sorbino, è stato nominato presidente al posto del direttore Pietro Belfiore andato in quiescenza.



“Sono molto contento – ha dichiarato Sorbino – di assumere anche questo ruolo in un organismo importante per il benessere del personale e al quale l’Amministrazione, in linea tra l’altro con le indicazioni del legislatore, sta rivolgendo particolare attenzione.



Già da questo incontro – ha sottolineato dopo aver presieduto la prima riunione – ho avuto modo di constatare la molteplicità dei temi da trattare e ho riscontrato come l’impegno di ogni membro del Comitato sia stato determinante sia per tracciare le linee guida per questo nuovo anno, sia per proporre ulteriori iniziative e approfondimenti che il Cug si è già preso carico di rappresentare alle sedi opportune”.



Nel corso della seduta, tenutasi nella sede di Palazzo Gandolfo, sono stati discussi diversi argomenti con l’obiettivo di favorire il personale nel raggiungimento delle condizioni ottimali per lo svolgimento del proprio lavoro, e al contempo offrire ai cittadini servizi sempre più di qualità.



Tra i primi punti, il piano triennale delle azioni positive 2025-2027 che sarà trasmesso all’Amministrazione, redatto dal Comitato e presentato dalla vice presidente Luigia Pettinato.



Il piano contiene un programma di iniziative per facilitare tra l’altro l’attuazione dei principi di parità e pari opportunità tra il personale, la realizzazione di politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche con flessibilità e lavoro agile, la condivisione dei carichi di cura tra uomini e donne.



Focus in particolare anche sull’avvio della fase attuativa del servizio di sportello di ascolto psicologico gratuito per i dipendenti, dopo i positivi riscontri del personale al questionario pubblicato sulla intranet del Comune, formulato a cura della componente del Cug Alessia Coco e funzionale alla predisposizione di un adeguato servizio.



Lo sportello psicologico, così come sottolineato dall’assessore al Personale Viviana Lombardo, sarà messo a disposizione dei dipendenti grazie alla sinergica collaborazione dell’Asp di Catania.



La seduta ha affrontato anche altri temi, dalla costituzione di gruppi di lavoro tematici alle attività di rete Cug, dalla realizzazione dei corsi di formazione per i dipendenti alle iniziative per favorire mobilità e spostamenti casa-lavoro, ai buoni pasto elettronici.