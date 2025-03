Serie C, Catania-Foggia 1-1: terzo pari consecutivo per i rossazzurri

- Pubblicità -

Domenica 2 marzo alle ore 15.00 tornano a sfidarsi Catania e Foggia, una partita storica e tra due nobili decadute del Mezzogiorno del calcio. I rossazzurri, in emergenza infortuni, vogliono ritornare a vincere in casa dopo più di un mese e allungare la striscia di risultati utili. Dinnanzi agli etnei, c’è la squadra di Zauri che viene dalla rocambolesca sconfitta per 4-3 contro il Potenza. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Catania-Foggia 1-1: la diretta della partita

90+5′ – FINALE AL MASSIMINO: 1-1 FRA CATANIA E FOGGIA

90+4′ – Jimenez ci prova dal limite, para in due tempi De Lucia

90+1′ – Nel Foggia dentro Marzupio per Zunno

90′ – Cinque minuti di recupero

89′ – Catania vicino al 2-1 con Anastasio, protesta l’ex Casertana per un presunto fallo di mano di Silvestro

87′ – Cartellino giallo per Di Gennaro

86′ – Giallo per Dutu del Foggia

84′ – Doppio cambio nel Catania: fuori Allegretto e Luperini per Gega e D’Emilio

82′ – Nel Foggia fuori Da Riva e Gala per Danzi e Kiyine

77′ – RETE DEL CATANIA: SEGNA AL VOLO ANASTASIO SU ASSIST DI DE ROSE: 1-1 AL MASSIMINO!

74′ – Nel Foggia dentro Touho per Orlando

71′ – Nel Catania fuori Frisenna per Quaini

68′ – VANTAGGIO DEL FOGGIA: GOL DI SARR SU ASSIST DI ORLANDO: 1-0 AL MASSIMINO

65′ – Ammonito De Rose nel Catania

62′ – Rossazzurri che ancora ci provano con Frisenna dal limite, palla larga

61′ – Catania che sfiora il gol con Luperini di testa su cross di De Rose

55′ – Cambio Catania: nei rossazzurri fuori Corallo per Lunetta

54′ – Foggia ancora pericoloso con Orlando che supera Allegretto e Del Fabro, Dini manda in calcio d’angolo

53′ – Ci prova il Foggia con Gala dalla distanza: palla alta deviata da Di Gennaro

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO: RICOMINCIA CATANIA-FOGGIA

Catania-Foggia 0-0: fine primo tempo

45+2′ – FINE PRIMO TEMPO A CATANIA: 0-0 TRA I ROSSAZZURRI E IL FOGGIA

45′ – Concessi due minuti di recupero

40′ – Si vede il Catania con un colpo di testa di Corallo, palla di poco a lato alla destra della porta difesa da De Lucia

37′ – Ancora Zunno pericolosissimo va via a Raimo e calcia in porta, pallone di un soffio a lato

28′ – Catania vicino al gol con Corallo ben servito da Jimenez che quasi a porta vuota fallisce la rete del vantaggio

15′ – Rossoneri vivaci in avanti con Zunno, palla che termina di poco a lato

13′ – Foggia ancora pericoloso con una girata di Sarr che termina di poco a lato

10′ – Catania che si vede in avanti con una punizione di Jimenez per la testa di Del Fabro, palla che termina di poco a lato

7′ – Prima azione pericolosa della partita prima un tiro di Gala deviato da Dini e poi di testa ci prova Sarr e palla larga

1′ – INIZIA IL MATCH AL MASSIMINO: VIA A CATANIA-FOGGIA

Ore 15.00 – Fischio d’inizio del match

Catania-Foggia 1-1: le formazioni ufficiali

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Del Fabro, Di Gennaro, Allegretto (dal 84′ Gega); Raimo, De Rose, Frisenna (dal 71′ Quaini), Anastasio; Jimenez, Luperini (dal 84′ D’Emilio); Corallo (dal 55′ Lunetta). A disposizione: Farroni, Butano, Privitera, Forti. Allenatore: Domenico Toscano

FOGGIA (4-3-3): De Lucia; Silvestro, Salines, Dutu, Vezzoni; Tascone, Da Riva (dal 81′ Kiyine), Gala (dal 81′ Danzi); Zunno (dal 90+1′ Marzupio), Sarr, Orlando (dal 74′ Touho). A disposizione: Perina, Pazienza, Santaniello, Brugognone. Allenatore: Luciano Zauri.

ARBITRO: Il sig. Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1

ASSISTENTI: Il sig. Alessio Miccoli della sezione di Lanciano e il sig. Roberto Meraviglia della sezione di Pistoia

QUARTO UOMO: Il sig. Lucio Felice Angelillo della sezione di Nola

AMMONITI: 65′ De Rose (CAT), 78′ Lunetta (CAT), 82′ Dini (CAT), 86′ Dutu (FOG), 87′ Di Gennaro (CAT)

ESPULSI:

RETI: 68′ Sarr (FOG), 77′ Anastasio (CAT)

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la ventinovesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 253 di Sky Calcio.

Inoltre, il match Catania-Foggia sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente su nessuna piattaforma televisiva e online.