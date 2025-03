Catania-Foggia 1-1: le pagelle rossazzurre

- Pubblicità -

Termina 1-1 il match tra Catania e Foggia. Ospiti di Luciano Zauri avanti al 68′ con Sarr e poi i rossazzurri vanno in gol al 77′ con Anastasio su cross De Rose. Di seguito le pagelle rossazzurre.

Le pagelle rossazzurre: Anastasio salva il Catania, da rivedere Allegretto e Frisenna

DINI 6,5: Altra ottima prestazione del portiere ex Catanzaro che salva il risultato in molte circostanze anche prima del vantaggio di Sarr.

- Pubblicità -

DEL FABRO 5,5: Bene nel primo tempo, nella ripresa poi sbaglia tanti appoggi e rischia spesso di concedere contropiedi avversari. Da rivedere.

DI GENNARO 6+: Centralmente il Catania rischia poco o nulla grazie alla solidità di Matteo Di Gennaro, rientrato dopo un lungo stop. Il migliore dei centrali.

ALLEGRETTO 5: In confusione su Silvestro e Zunno e spesso si fa saltare troppo facilmente dagli avversari perdendo palloni facili.

(dal 84′) GEGA S.V.

RAIMO 6: Partita sufficiente dell’esterno destro che difensivamente è ordinato e sbaglia poco, da migliorare ancora a livello offensivo dove gli manca ancora la spinta

DE ROSE 6+: Batte quasi tutti i piazzati con tanti errori ma spesso recupera tanti palloni e fornisce l’assist del pareggio di Anastasio al 77′.

FRISENNA 5: Tanti errori per l’ex Messina e Licata che sbaglia tanti palloni giocabili e pecca in un’azione sullo 0-0 al 62′ non sfruttando una palla persa dal Foggia in difesa.

(dal 71′) QUAINI 6: Gioca solo gli ultimi 20 minuti e dà una quadra ad un centrocampo in difficoltà.

ANASTASIO 7: Migliore in campo del Catania a mani basse, realizza la rete del pari al 77′ salvando i rossazzurri dalla sconfitta e gioca una partita senza sbavature.

JIMENEZ 6: L’unico faro di luce nelle azioni offensive del Catania anche se spesso è triplicato e va molto in difficoltà. Ma dai suoi piedi partono le poche azioni offensive dei rossazzurri.

LUPERINI 5: Molti errori in fase di trequarti con palloni poco giocabili sia per Jimenez che per Corallo, si vede molto poco nelle varie potenziali azioni offensive.

(dal 84′) D’EMILIO S.V.

CORALLO 5,5: L’impegno del classe 2005 non manca, ci prova in tutti i modi però spesso non è accompagnato dai trequartisti e poi non gli riescono determinate giocate.

(dal 55′) LUNETTA 6: Dà vivacità all’attacco con la gamba necessaria utile per dare sprint offensivo ma non si vede moltissimo.

TOSCANO 5,5: Fa quel che può con gli uomini contati ma la squadra spesso va molto in difficoltà su azioni facili e banali. C’è poco da imputare tatticamente ma la situazione legata agli infortuni complica le cose.