Catania, martedì 4 marzo al via la 24° ediz. della “Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica” LILT

Torna puntuale in tutta Italia, all’arrivo della primavera, la “Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica”, giunta alla 24° edizione, promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT). Introdotta con un Decreto del Presidente del Consiglio nel 2001, l’iniziativa si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla cultura della prevenzione oncologica, sottolineando, in questa direzione, l’importanza dell’adozione di stili di vita sani e responsabili. Simbolo della campagna di sensibilizzazione è l’olio extravergine di oliva 100% italiano, pilastro della dieta mediterranea e alleato della salute – noto pure come “oro verde” – che, grazie alle sue proprietà, contribuisce alla prevenzione di vari tipi di tumore.

A Catania, il programma della SNPO verrà presentato martedì prossimo 4 marzo, con inizio alle 16:30, nel corso di una conferenza che si terrà presso Villa del Grado (corso Italia 209) nel corso della quale si terrà la cerimonia di conferimento dell’onorificenza di Socio Onorario LILT al Prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi, per il supporto nella promozione della salute pubblica.

Nel corso della presentazione, il Presidente della LILT etnea, prof. Massimo Libra, insieme al Presidente del Comitato scientifico, prof. Sergio Castorina, illustrerà le principali iniziative in programma dal 16 al 23 marzo. Tra gli ospiti interverranno la Vicepresidente Nazionale della LILT Concetta Stanizzi e il Coordinatore Regionale della LILT per la Sicilia, don Antonio Sapuppo. L’evento vedrà anche la partecipazione di esperti, pazienti, volontari e studiosi, che condivideranno le proprie esperienze. In particolare, sarà presentata l’importante collaborazione fra LILT e Associazione ACTO Sicilia (Alleanza contro i tumori ovarici). Attenzione verrà dedicata anche alla prevenzione del tumore della cervice uterina e dei tumori genitali, in considerazione del fatto che il 4 marzo ricade la “Giornata Mondiale contro il Papilloma Virus”.

La “Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica” vedrà anche quest’anno la consueta presenza dei banchetti LILT in piazza a Catania e in diversi comuni etnei, dove sarà possibile fare una piccola donazione e ricevere, in segno di gratitudine, una bottiglia di olio d’oliva, gesto che contribuisce attivamente alla lotta contro i tumori. Alla manifestazione prenderà parte anche la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) che, con i suoi soci, attraverserà in bicicletta le vie della città per promuovere la prevenzione oncologica.