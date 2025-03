”Diversamente Donna”: incontro a Zafferana

- Pubblicità -

ZAFFERANA ETNEA – La comunità terapeutica assistita Villa Letizia, nel prosieguo delle attività di integrazione e inserimento nel tessuto sociale dei soggetti affetti da patologie psichiatriche nonché al fine di sensibilizzare ed attenzionare le problematiche legate alla salute mentale, ha programmato la realizzazione di un evento, in occasione della giornata internazionale della donna, dal titolo “ DiversaMente Donna” presso la Sala consiliare concessa da Salvatore Russo, sindaco di Zafferana Etnea giorno 7 marzo, alle ore 17,30. “Il medico psichiatra responsabile dottoressa Ausilia Parrinello e la sua equipe hanno ritenuto di rappresentare il disagio mentale ed il mondo al femminile in maniera diversa ed originale superando ogni legame legato ad obsoleti “concetti” sulla donna e su determinate fragilità. Questa è l’occasione – spiega il legale rappresentante della struttura, Fabio Alia – per abbinare il connubio tra il mondo femminile, fatto di pregiudizi e violenze subite, e la salute mentale. La novità di quest’anno è la collaborazione, non è la prima volta, con L’Accademia delle Belle Arti di Catania che attraverso la professoressa Liliana Nigro contribuirà con una sfilata di abiti definirei unica. Protagonisti i nostri utenti oltrechè le modelle della Scuola e i giovani stilisti che hanno realizzato gli abiti”.

“L’evento “DiversaMente Donna” affronta il tema del disagiopsichico al femminile, con l’esplorazione delle molteplici sfaccettature dell’identità femminile attraverso una riflessione interdisciplinare che unisce psichiatria, psicologia, arte, danza e moda. Questo approccio si inserisce in una visione integrata dell’intervento psichiatrico, che non si limita esclusivamente al trattamento farmacologico o psicoterapico, ma abbraccia anche percorsi di valorizzazione, inclusione ed integrazione sociale – evidenzia Ausilia Parrinello -.Studi recenti suggeriscono che le attività artistiche e performative possano favorire significativi miglioramenti nell’autopercezione e nell’autostima dei pazienti psichiatrici, contribuendo al processo di recupero e reintegrazione nella comunità. La danza e la moda, in particolare, sono strumenti efficaci nel promuovere l’empowerment e nella riduzione dello stigma, stimolando l’espressione di sé e la socializzazione”. Per Liliana Nigro, docente dell’Accademia di Belle arti “E’ una gioia immensa, un privilegio e una sfida essere il direttore artistico di un evento speciale che è insieme di arte, cultura, spettacolo, integrazione, soprattutto, elementi che susciteranno emozioni irripetibili sul palco, dietro le quinte, e in sala. “DiversaMenteDonna” sarà tutto questo e tanto altro ancora”.

“DiversaMente Donna”, che volutamente anticipa la giornata dell’8 perché oggi giorno deve essere la Festa della Donna, avrà come protagoniste 13 indossatrici tra modelle dell’Accademia e le ospiti della comunità terapeutica assistita “Villa Letizia”, che indosseranno le creazioni di 4 stilisti emergenti. Ad arricchire una “scaletta” densa di attrazioni saranno: Filippo Di Mauro, esploratore di anime e pensieri, Erika Ragazzi, il violino più magico che ci sia, Marìa Grazia Tringale, la voce del paradiso, Amedeo Falla, tra i protagonisti della festa per Sant’Agata, Maurizio Fragalà, artista-gioielliere che completerà la bellezza degli abiti, Grazia Sturiale di ARS, centro di formazione professionale, per il trucco ed il parrucco. E ancora: la Compagnia nazionale di danza storica di Nino Graziano Lucacon la maestra Vita Ventimiglia e la New Dance di RossanaSgroi.