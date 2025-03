Il racconto del convegno Donne, Vino e Innovazione: il futuro della produzione vitivinicola tra ricerca, formazione e nuove tecnologie

In anteprima nazionale a Catania il convegno Donne, Vino e Innovazione dell’Associazione Donne del vino Sicilia. Annunciato l’avvio all’Università di Catania del nuovo corso di Laurea triennale in Viticoltura, Enologia ed Enomarketing

Lo sviluppo del comparto vitivinicolo oggi passa necessariamente dalla valorizzazione dei territori, dalla ricerca, dall’innovazione, dall’uso delle tecnologie e dalla formazione.

È il messaggio conclusivo del convegno Donne, Vino e Innovazione, organizzato dall‘Associazione Donne del vino Sicilia presso lo spazio co-working Isola di Catania.

Il convegno del capoluogo etneo, in anteprima nazionale, ha declinato il tema 2025 dell’Associazione Nazionale Donne del Vino – dedicato a donne e innovazione – riunendo esperti, ricercatori e professionisti del settore con l’obiettivo di generare un dibattito sul ruolo e contributo delle donne nel mondo del vino che si confronta con la tecnologia e l’innovazione.

Agata Matarazzo, docente del Dipartimento Economia e Impresa UniCT, in apertura del talk ha sottolineato come “la Blockchain è considerata una delle principali innovazioni tecnologiche dell’agricoltura 4.0 nel settore vitivinicolo, in quanto garantisce maggiore sicurezza, valorizzazione del singolo prodotto, trasparenza e tracciabilità dell’intera filiera produttiva. Un metodo anticontraffazione convincente e uno degli strumenti chiave per garantire e promuovere l’originalità di tutte le filiere alimentari”.

Il binomio vino e nuove tecnologie, è stato al centro del confronto con Francesco Reda, responsabile robotics Strano S.P.A, che ha ricordato come l’importanza della robotica, della meccanizzazione e dell’intelligenza artificiale in agricoltura è diventata sempre più evidente. “Queste tecnologie non solo aumentano l’efficienza e la produttività, ma contribuiscono anche a una gestione sostenibile delle risorse. L’adozione di soluzioni innovative consente agli agricoltori di affrontare le sfide globali, come il cambiamento climatico e la crescente domanda alimentare. Investire in queste tecnologie è fondamentale per garantire un futuro prospero per il settore agricolo”- ha aggiunto Francesco Reda.

Ancora innovazione in agricoltura come strumento per affrontare le sfide della sostenibilità e della sicurezza alimentare. Ne ha parlato Aurora Ursino, presidente dell’Ordine Agronomi di Catania. “Tecnologie come l’agricoltura di precisione, la genetica avanzata e l’automazione sono strumenti essenziali per migliorare la produttività e ridurre l’impatto ambientale. Attraverso il PNRR e il Piano Strategico Nazionale, possiamo incentivare l’adozione di queste tecnologie, ma è cruciale investire anche nella formazione e nella cooperazione tra agricoltori, startup e istituzioni per garantire il successo di questa transizione” – ha commentato Aurora Ursino.

Elisabetta Nicolosi, docente del Dipartimento Agricoltura, Alimentazione, Ambiente dell’Università di Catania, da diversi anni è impegnata in attività di ricerca nel settore del vino, avviando numerosi programmi di miglioramento genetico e attività di studio dei vitigni autoctoni , in particolare dei vitigni reliquia dell’Etna.

La docente, nel corso del convegno, ha annunciato che per il prossimo anno accademico sarà avviato il corso di Laurea triennale in Viticoltura, Enologia ed Enomarketing. “La scelta di avviare questo nuovo percorso di formazione scaturisce dalla richiesta di specifiche professionalità altamente qualificate che il territorio, nell’ultimo decennio, attraverso imprenditori, professionisti- ha commentato Elisabetta Nicolosi.

Ad innovarsi è anche la comunicazione del vino, oggi al centro del dibattito tra intelligenza umana e artificiale. Il contributo di Valeria Lopis, donna del vino e giornalista, ha messo in evidenza come “l’occasione sarà utile per focalizzarci su una nuova narrazione del vino in cui le donne sono sempre più protagoniste sia come imprenditrici che come consumatrici. Linguaggi accessibili e di autenticità ci impongono di cambiare registro, orientandoci ad una condivisione di valori e ideali con i consumatori, come quello imprescindibile della sostenibilità che la filiera del vino difende e promuove”.

“Il tema dell’innovazione ha, come auspicavamo, incuriosito molto il seguito delle Donne del Vino di Sicilia, mettendo insieme appassionati, tecnici, ricercatori, studenti, che hanno partecipato all’evento numerosi e con grande interesse ed entusiasmo – ha aggiunto Roberta Urso, delegata Donne del Vino Sicilia – Il talk ha permesso di comunicare in maniera dinamica e con parole semplici temi quali quello della tecnologia Blockchain applicata al settore enologico, dell’intelligenza artificiale e come potrà influenzare la comunicazione del vino, l’innovazione in agricoltura e le aspettative rispetto al cambiamento climatico. Una occasione quindi per portare avanti due dei valori fondanti della nostra associazione cui teniamo particolarmente: la divulgazione e la formazione, con l’intento di porre evidenza su come il mondo del vino sta cambiando e come affidare le sfide future”- ha concluso Roberta Urso.

Dopo il convegno, “Le donne del vino” hanno incontrato ospiti e partecipanti in un brindisi conviviale presso l’Atelier- Museo di Marella Ferrera dove durante la visita della mostra “A tavola con i Florio” è stato possibile degustare i vini “innovativi” delle associate produttrici.