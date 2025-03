Senatore Giacobbe in visita alla comunità italiana in South Australia: incontri con l’Associazione Molfetta e il Comites

- Pubblicità -

Il Senatore Francesco Giacobbe, eletto nella circoscrizione Africa-Asia-Oceania-Antartide, ha partecipato a un’importante giornata di incontri con la comunità italiana in South Australia, confermando il suo impegno nel rafforzare il legame tra istituzioni e italiani all’estero.

Prima di prendere parte all’incontro con il Comites, il Senatore ha visitato l’Associazione Molfetta, che raccoglie gli emigrati molfettesi e le loro famiglie. La visita è coincisa con il tradizionale Salsa Day, una giornata dedicata alla preparazione delle conserve di pomodoro, simbolo di una delle tradizioni familiari italiane più radicate.

“Partecipare al Salsa Day è stato un momento emozionante. Questa tradizione rappresenta un legame profondo con le nostre origini e con la cultura del fare comunità, che gli italiani hanno saputo mantenere anche a migliaia di chilometri di distanza dalla loro terra natale”, ha dichiarato il Senatore Giacobbe. “Queste iniziative non solo conservano le nostre radici, ma rafforzano l’identità della comunità italiana all’estero e tramandano valori preziosi alle nuove generazioni.”

Successivamente, il Senatore ha preso parte all’incontro con il Comites del South Australia, un momento prezioso per fare il punto sui tanti progetti in corso e sulle iniziative future che animeranno il 2025. Alla riunione hanno partecipato anche l’Ambasciatore Paolo Crudele e il Console Ernesto Pianelli, testimoniando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e comunità.

“Ho avuto il piacere di confrontarmi con il Comites su progetti di assoluta valenza, come ‘Tutti a Tavola’, il ‘Progetto Donna’, il nuovo sito web e le iniziative per l’inclusività. Il loro impegno è un esempio straordinario di come si possa mantenere vivo il legame con l’Italia, anche a grande distanza”, ha affermato il Senatore Giacobbe.

Nel suo intervento, il Senatore ha affrontato alcuni temi cruciali per la comunità italiana in Australia:

Il ruolo della donna nel mondo del lavoro, ancora oggi troppo spesso privo del giusto riconoscimento, soprattutto nelle posizioni di vertice. “Dobbiamo garantire che il merito sia sempre il criterio principale di selezione, affinché le donne possano ottenere le opportunità che meritano.”

La fuga dei cervelli, un fenomeno che deve essere affrontato con politiche concrete. “Dobbiamo offrire reali opportunità ai giovani talenti italiani all’estero e creare ponti che permettano loro di contribuire allo sviluppo dell’Italia.”

La necessità di mappare i professionisti italofoni, per valorizzare le competenze e creare una rete che favorisca la collaborazione tra Italia e Australia.

Lo sport come strumento di inclusione, con l’idea di organizzare eventi sportivi capaci di unire diverse generazioni e rafforzare il senso di comunità.

“Ringrazio la Presidente Marinella Marmo e tutti i membri del Comites per l’invito e per il loro straordinario impegno. Il loro lavoro è fondamentale per mantenere viva la nostra cultura e costruire un futuro sempre più inclusivo e partecipativo per la comunità italiana in South Australia” ha concluso il Senatore Giacobbe.

Il Senatore ha ribadito il suo sostegno a tutte le iniziative che promuovano l’identità italiana nel mondo e ha confermato la sua disponibilità a collaborare con le istituzioni locali per valorizzare il contributo degli italiani all’estero.