Catania, Zo Centro Culture Contemporanee ospita “r/Place”

Con lo spettacolo “r/Place” di e con Matteo Sintucci, la XII Stagione Teatrale di Palco Off giunge al suo terz’ultimo appuntamento.

Il 1° aprile 2017, il sito americano Reddit ha lanciato in rete r/Place, un esperimento sociale che ha coinvolto oltre 1,2 milioni di persone. Su una tela bianca di un milione di pixel, gli utenti potevano disegnare, dando vita a collaborazioni ma anche a conflitti e a vere e proprie “guerre”. L’esperimento ha suscitato interesse antropologico nel mostrare come l’umanità si organizza in uno spazio condiviso. E come per le grandi guerre, la testimonianza diretta di chi ha partecipato offre una comprensione più profonda rispetto alle analisi teoriche. Sicché Sintucci si affida anche al racconto di un partecipante all’esperimento online.

“Durante la mia ricerca lavorativa” dichiara Sintucci “ho avuto modo di conoscere Arturo Gutierrez. Mi sono imbattuto in un articolo in tre parti, redatto da un giovane messicano, che aveva partecipato all’esperimento fin dall’inizio”. “Ho quindi provveduto a rintracciarlo” continua – “e a condurre una video-intervista, al fine di raccogliere la sua testimonianza diretta”.

Uno dei punti focali di r/Place è stata la sua natura effimera. Le opere create potevano essere distrutte da un momento all’altro, e ciò conferiva all’operazione un forte senso di transitorietà e di comunità. r/Place” inaugura una nuova forma di indagine teatrale.

“r/Place” ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui il Premio Fringe Italia OFF 2023, il Premio Piccolo Teatro di Milano 2023 e il Premio Idea e Innovazione – Palco Off Catania 2023.

La XII edizione di Palco Off si presenta, ancora una volta, come un’esperienza culturale la cui programmazione è pensata per offrire momenti immersivi e coinvolgenti. La missione di Palco OFF è quella di proporre agli spettatori progettualità di genere sempre molto diverso.

Inizio spettacoli sabato ore 21.00 e domenica ore 18.00. Dopo ogni spettacolo si terrà un incontro tra pubblico e attore, anche alla presenza di esperti del tema.

Costo Biglietti: intero euro 32 – ridotto euro 27 – cral euro 15 – universitari euro 10 – scuole euro 7