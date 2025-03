Disabili psichici: Chinnici (Pd Sicilia), primo passo all’Ars per garantire reali opportunità di inserimento lavorativo

- Pubblicità -

“L’approvazione in V Commissione dell’emendamento al Disegno di Legge n. 738, a firma dell’intergruppo parlamentare sulla salute mentale, rappresenta un primo importante passo che potrà rendere la Sicilia una Regione più inclusiva e attenta ai diritti delle persone con disabilità psichica. Si tratta di un provvedimento che, se approvato definitivamente da Sala d’Ercole, garantirà di superare le discriminazioni lavorative legate allo stigma sociale che colpisce le persone con fragilità psichica, riconoscendo il diritto all’autonomia e alla dignità attraverso l’inserimento professionale nei contesti pubblici”. Lo dichiara l’On. Valentina Chinnici, deputata del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana e presidente dell’Intergruppo parlamentare.



L’emendamento prevede che l’Amministrazione della Regione Siciliana, gli enti pubblici e le società a partecipazione regionale destinino almeno il 15% delle quote di riserva obbligatorie all’assunzione di disabili psichici, assicurando percorsi di inserimento su chiamata nominativa, rendendo obbligatoria la stipula delle convenzioni specifiche.



“Si tratta – aggiunge – di un sostegno non solo alle persone con disabilità, ma anche alle famiglie, che affrontano difficoltà enormi scontando un senso di forte solitudine. L’obiettivo è dare concretezza ai principi di inclusione e pari opportunità, favorendo il reinserimento lavorativo attraverso strumenti adeguati e con il coinvolgimento diretto delle istituzioni”.



Nei prossimi giorni il provvedimento approderà in commissione bilancio e poi all’Assemblea Regionale Siciliana per la discussione finale. “Auspichiamo una rapida approvazione in Aula, affinché questa misura possa diventare al più presto una realtà concreta per tanti siciliani, consapevoli che l’inserimento lavorativo è rappresenta un contributo anche alla stessa cura e al benessere psichico delle persone più fragili”.