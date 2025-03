Isole Eolie, Confcooperative Fedagripesca Sicilia in protesta con i pescatori

Nelle ore in cui i pescatori delle isole Eolie protestano e chiedono l'attuazione dei Piani di Gestione Locale, il presidente di Confcooperative Fedagripesca Sicilia, Nino Accetta esprime in maniera chiara la posizione della federazione. Dopo l'annuncio riguardante le 70 unità da pesca, Accetta ha scritto all'assessore regionale Salvatore Barbagallo e al nuovo direttore Giovanni Cucchiara per chiedere risposte concrete

Confcooperative Fedagripesca Sicilia si associa alle 70 unità da pesca dei Pescatori delle Isole Eolie che hanno comunicato all’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari la sospensione delle attività della pesca e oggi si sono radunati in Piazza Mazzini prima di essere ricevuti nella casa comunale.



Così il presidente Nino Accetta esprime la posizione della federazione rispetto ad una vicenda delicata quanto urgente. In una lettera indirizzata all’assessore regionale Salvatore Barbagallo e al nuovo direttore Giovanni Cucchiara, il presidente Accetta ritiene che si tratti di “una presa di posizione responsabile per rilanciare l’attività della pesca nelle Isole nella speranza che sussistano tutti i presupposti affinché si possa tramandare ancora da padre in figlio l’esperienza e la conoscenza dei mestieri del mare.



La Legge Regionale 9 del 20 giugno 2019, all’art.2 Piani di Gestione locale deve dare corso all’attivazione dei PGL ed attivare tutte le misure a tutela della biodiversità ed al massimo sfruttamento sostenibile, perché a monte resta sempre il lavoro usurante del pescatore da salvaguardare. Confidiamo – conclude il presidente di Fedagripesca Sicilia – nella sensibilità dell’Assessore Barbagallo e del neodirettore Cucchiara”.

