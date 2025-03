Referendum 2025. Il 7 marzo a Viagrande, “l’Assemblea delle assemblee” della Cgil di Catania 

- Pubblicità -

È tempo della “Assemblea delle assemblee” anche per la Cgil di Catania che venerdi 7 marzo incontrerà delegate e delegati dei luoghi di lavoro, pensionate e pensionati, ma anche giovani e associazioni aderenti a “La via maestra”. L’evento darà il via ufficialmente alle prime azioni in vista della campagna referendaria vera e propria.

Nei giorni scorsi la Cgil di Catania ha incontrato le associazioni che nei mesi scorsi si sono impegnate nella raccolta di firme per i referendum.

- Pubblicità -

L’appuntamento è stato fissato per le 9,30 a Viagrande, nella Terra di Bo’, in via Garibaldi 298. Interverranno, tra gli altri, il segretario generale della Cgil di Catania, Carmelo De Caudo, il segretario generale di Cgil Sicilia, Alfio Mannino. Lo slogan di questa prima fase di lavoro per promuovere i cinque referendum della Cgil che si voteranno in primavera è: “Il voto è la nostra rivolta”.

“È proprio così. Vogliamo che i cittadini capiscano che la vera rivolta è la democrazia, che è recandosi alle urne che si cambiano le cose e non certo rimanendo nella nostra sfera privata senza agire – spiega il segretario De Caudo – In questi referendum si trattano temi che interessano tutti, indipendentemente dal credo politico e dall’età, e cioè lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza, democrazia. Viviamo un momento storico molto duro per le nostre vite, per il futuro dei giovani e per l’economia. È necessario fare la propria parte”.