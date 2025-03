Caso Pfizer. Alcuni sindacati cittadini indicono un sit-in di protesta di fronte alla Prefettura di Catania per giovedì 13

- Pubblicità -

Filctem-CGIL, Uiltec-UIL, Femca-CISL, UGL-Chimici e Fialc-CISAL Catania organizzano per giovedì 13 marzo davanti alla prefettura di Catania, a partire dalle ore 9,30, un sit in per ribadire la loro preoccupazione circa l’attuale situazione del sito etneo del colosso farmaceutico americano Pfizer.

Il timore, manifestato in più occasioni dalle sigle sindacali ma senza mai ottenere risposte dall’azienda, è che la Pfizer possa lasciare Catania trattandosi di un “sito specializzato principalmente nella produzione di due antibiotici iniettabili sterili, di cui uno con brevetto scaduto (generico) e l’altro in scadenza, al momento fuori da qualunque piano di investimenti da parte della casa madre”.

In particolare, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL, Femca-CISL, UGL-Chimici e Fialc-CISAL Catania temono che Pfizer possa attuare uno spin-off del ramo degli iniettabili sterili e conseguentemente lasciare lo stabilimento di Catania fuori dal proprio network, “compromettendo irrimediabilmente i livelli occupazionali”.