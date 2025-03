Fiorella Mannoia in “Fiorella sinfonica-Live con orchestra”

- Pubblicità -

L’emozionante tour prosegue in estate sotto i cieli stellati delle location all’aperto

Prosegue anche in estate “Fiorella Sinfonica-Live con Orchestra”, l’emozionante tour di Fiorella Mannoia: dopo il grande successo nell’atmosfera intima dei teatri e a pochi giorni dal debutto della reprise primaverile, l’artista romana annuncia a grande richiesta nuovi imperdibili appuntamenti nelle più importanti location all’aperto di tutta Italia.

Tra questi, a grande richiesta la tappa in Sicilia che si terrà il 27 agosto a Milazzo (Messina) nell’affasciante location del Teatro al Castello. La data è organizzata da Puntoeacapo Srl e Arts Promotion all’interno della programmazione di eventi Milazzo Estate 2025 promossa dal Comune di Milazzo.

I biglietti per lo spettacolo saranno disponibili a partire dalle ore 16 di oggi 5 marzo su www.puntoeacapo.uno, sui circuiti e nei punti vendita abituali.

Accompagnata ancora una volta dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal M° Rocco De Bernardis, la straordinaria e potente voce di Fiorella incontra gli incredibili arrangiamenti orchestrali dei suoi più grandi successi sotto i cieli stellati delle più importanti arene estive di tutta Italia. Non mancheranno in scaletta anche brani più recenti come Disobbedire, il singolo che dà il titolo al nuovo album uscito lo scorso 29 novembre (Oyà/Columbia Records/Sony Music). Un disco che racchiude 9 canzoni – alcune delle quali firmate da Fiorella in prima persona – che fondono amore e consapevolezza, speranza e denuncia, e in cui la musica si fa portavoce di impegno culturale e sociale.

Ma gli appuntamenti con Mannoia non finiscono qui: l’artista ha infatti annunciato il ritorno nella propria città il prossimo 3 e 4 giugno con “Semplicemente Fiorella” alle Terme di Caracalla di Roma ad un anno esatto dal successo dei due straordinari concerti-evento del 2024. Due incredibili live ricchissimi di tanti ospiti eccezionali e amici che si alterneranno sul palco, con duetti inediti e performance irripetibili che offriranno, in un’atmosfera unica e suggestiva, un’esperienza preziosa e indimenticabile.

Le nuove date di “Fiorella Sinfonica- Live con orchestra” sono prodotte e organizzate da Friends & Partners e Oyà.